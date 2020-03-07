75 дней до Победы: учимся упорным трудом

Фронтовик пишет, что чувствует себя отлично

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

20/III-42 г. Здравствуй, многоуважаемая жена Шура и дорогие деточки Зоя и Володя. Шлю я Вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего пожелания в Вашей жизни.

Шура, рана моя залечилась. Из госпиталя меня выписали 16/III. 17/III по желанию меня послали из госпиталя учиться в школу. Чувствую сам себя отлично. Учимся упорным трудом. Сколько проучимся, в следующем письме опишу, как получу от Вас ответ. Шура и деточки, до свидания. Ваш Федя. Шура, жду ответ. Адрес смотри на обороте внизу открытки.