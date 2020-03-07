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75 дней до Победы: учимся упорным трудом

17:36 07.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХИМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Созинов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: учимся упорным трудом
Фронтовик пишет, что чувствует себя отлично
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: учимся упорным трудом

75 дней до Победы: учимся упорным трудом75 дней до Победы: мыслю, что войну с Гитлером за лето закончимЕщё 9 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

20/III-42 г. Здравствуй, многоуважаемая жена Шура и дорогие деточки Зоя и Володя. Шлю я Вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего пожелания в Вашей жизни.
Шура, рана моя залечилась. Из госпиталя меня выписали 16/III. 17/III по желанию меня послали из госпиталя учиться в школу. Чувствую сам себя отлично. Учимся упорным трудом. Сколько проучимся, в следующем письме опишу, как получу от Вас ответ. Шура и деточки, до свидания. Ваш Федя. Шура, жду ответ. Адрес смотри на обороте внизу открытки.

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