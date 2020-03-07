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Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске

12:30 07.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Самые лучшие педагоги работают в системе образования Бердска, которое входит в тройку сильнейших в Новосибирской области.

Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Лучшим педагогом стала Ирина Пашкова (на фото — справа). Ее поздравили представитель власти Бердска

Исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров, поздравляя 6 марта в Городском доме культуры победительниц творческого соревнования «Учитель года-2020», сказал, что конкурс раскрывает талант педагога. Большинство победителей конкурсов — женщины, потому что именно женщин-педагогов большинство в школах России.

Жанна Тузова, начальник бердского управления образования, отметила, что самые лучшие педагоги работают в системе образования Бердска, которое входит в тройку сильнейших в Новосибирской области.

На сцену одна за другой поднимались победительницы конкурса «Учитель года-2020». На первом месте Ирина Пашкова, учитель начальных классов лицея №6. На втором – Лилия Холкина, учитель начальных классов школы №3 «Пеликан». Третье место заняла Наталья Алексеева , учитель музыки школы №5. На региональном этапе конкурса Бердск будет представлять Ирина Пашкова.

За звание лучшего воспитателя Бердска в 2020 году боролись семь конкурсанток. Второе место досталось Светлане Ермолаевой, воспитателю детсада №1«Сибирячок», третье место заняла Ольга Горбачева, воспитатель детского сада № 24 «Пчелка». Победительницей конкурса стала музыкальный руководитель из детского сада «Дельфин» Ольга Костылева.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» она призналась, что не важно, умеет ли добрый и отзывчивый человек чисто интонировать и есть ли у него чувство ритма. Очень важно, чтобы прекрасный музыкант не был злодеем, циником, лицемером.
— Нет плохих оркестров, есть лишь плохие дирижеры. И от того, какими вырастут наши дети, зависит от нас, взрослых. Если хотите вырастить из малыша личность, ходите с ним на выставки, концерты, в музеи, читайте добрую классику, — считает музыкант.

По словам Ирины Пашковой, участие в конкурсе позволяет транслировать педагогический опыт с инновационной деятельностью.
— Я благодарна Зое Николаевне Родиной (директор лицея №6 — прим.ред.), что она поверила в меня. Когда руководитель верит и поддерживает, вырастают крылья. Во время конкурса я знала, что не одна, со мной коллектив. Это совместная победа. Если я показываю, что я не боюсь саморазвиваться, дети подтягиваются. Я каждый день говорю ребятам: урок окончен! Но каждый раз знаю, что урок будет продолжен, потому что моя жизнь — это улыбки моих учеников, уроки, звук школьного звонка, знакомое ощущение мела в руках, — убеждена педагог.

Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске
Тюльпаны и хризантемы: лучших педагогов наградили в Бердске

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Ваш главный учитель по жизни?

Ольга, 06 марта 2020 19:34
Очень рада за Ирину Геннадьевну, замечательный Учитель !!!!!!
Аноним, 07 марта 2020 10:11
НВР:
Бабушка!

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