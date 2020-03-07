Пикантные тайны интима: 38 % женщин врут своим мужчинам, что у них был оргазм

Вопрос о возрасте, в котором женщины испытали свой первый оргазм показал, что большинство из них познали его в возрасте 17-19 лет

Журналисты издания Cosmopolitan провели пикантный опрос, в котором участвовало 2300 девушек от 18 до 40 лет. Всем им предложили ответить на 11 интимных вопросов о женском оргазме. Затем ответы перенесли в инфографику, которая показала интересные и порой неожиданную статистику сексуального характера.

Опрос начался с самого простого, но от этого не менее важного, вопроса об оргазме. Как оказалось, 57% опрошенных женщин испытывают оргазм практически регулярно во время секса. И при этом 95% уверяют своих мужчин, что у них был оргазм.

Аж 78% женщин считают, что их партнер заботится о том, чтобы они получили оргазм. Однако, как оказалось, одного желания недостаточно, ведь 72% опрошенных утверждают, что их не могут довести до оргазма из-за слабой эрекции и преждевременной эякуляции.

Большинство опрошенных, сообщили, что им приходилось имитировать оргазм. Причины такого интимного обмана были разными: желание удовлетворить партера или завершить процесс раньше потому, что сразу было ясно очевидное – оргазма не будет.

Интересно, что большая часть опрошенных женщин призналась в том, что оргазм они получают после мастурбации рукой или использования секс-игрушек. На втором месте были женщины, которые получают оргазм во время вагинального секса со стимуляцией клитора. Меньший процент опрошенных показал, что испытывать оргазм от куннилингуса и других сексуальных приемов тоже может быть нормой.

Вопрос о возрасте, в котором женщины испытали свой первый оргазм показал, что большинство из них познали его в возрасте 17-19 лет. Однако среди опрошенных были и те, кто получил оргазм намного раньше. Кто-то не до конца осознавал все происходящее, кто-то мастурбировал, а кто-то занимался оральным сексом.

А вот финальный вопрос об оргазме участниц вопроса показал, что с возрастом сексуальное удовольствие становится только лучше.





Источник: hochu.ua