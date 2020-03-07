Под контролем: рассказала об исправлении простоявшего 100 минут «буйного» мальчика учитель русского языка школы №5 Бердска

На уроках с мальчиком два раза была мама, также приходят завуч и директор. Обстановка в классе наладилась. Учитель была удивлена письмом родителей в ее защиту.

Наладилась обстановка в классе простоявшего 100 минут мальчика в школе №5 Бердска

Учитель русского языка Ирина Шабатько рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что после встречи с родителями мальчик стал лучше себя вести. Также он стал выполнять домашнии задания и работать в классе. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, есть ли в школе №5 Бердска буллинг. 100 минут в наказание за плохое поведение простоял «буйный» мальчик на уроке учителя русского языка Ирины Владимировны. По словам родителей, мальчик был жестоко наказан.

В школе учителя и директор в свою очередь просят спасти от этого «буйного» мальчика его одноклассников. Они требуют соблюдения школьных правил — мальчик матерится и дерется. Вскоре после поднятой проблемы в школе №5 состоялась встреча родителей, директора, учителей школы и родителей других одноклассников мальчика. На ней выяснилось, что он в классе такой не один «буйный». В конце общения родителям предложили несколько вариантов выхода из ситуации. Также напомним, вице-мэр Бердска Носов осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя, отметил, что школа — это не исправительная колония. При этом Носов подчеркнул, что учителя тоже надо беречь, ведь кроме воспитания он дает еще и знания.

Также напомним, что родители других классов написали письмо в поддержку Ирины Владимировны. Она ответила, что не в курсе их обращения в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».

— Сейчас на уроки ходит завуч и директор. Ситуация контролируется. Два раза была мама мальчика. Он стал лучше себя вести и работать на уроке, выполнять задания, — расказала Ирина Владимировна 6 марта.

Напомним историю «буйного мальчика»

Отец двенадцатилетнего мальчика Алексей Васильевич обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 26 февраля за помощью — он считает, что учитель несправедливо относится к ребенку. Отец мальчика думает, что учитель его сына невзлюбила с первых дней. При этом признался, что в поведении сына тоже есть отрицательные моменты, но они работают над ними вместе с психологом, а учитель только усугубляет ситуацию. У самой учительницы, она же является классным руководителем, Ирины Шабатько абсолютно другая позиция.

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика, отец тоже рассказал. По его словам ребенка публично унизили. Как рассказывает отец, его сын столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его оговорили одноклассники, что он якобы обматерил учителя. Это родителям подтвердил классный руководитель. Они его очень сильно наругали, ребенок стоял на коленях и сложив руки молил — мама папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом и отчитали. А через день выяснилось — он действительно этого не делал, рассказал отец.

Алексей отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям. Родители готовы защищать своего ребенка до конца: «Какой бы он не был — он ребенок».

Позиция учителя

Ирина Шабатько рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Ирина Владимировна рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

При этом Ирина Шабатько подтверждает, что родители вместе с мальчиком работают с психологом. Но при этом она делает акцент на том, что психолог работает всего два месяца и опыта работы в школе у нее нет. На вопрос, почему мальчик стоял 100 минут, отвечает неоднозначно.

— Я его не заставляла стоять, я его просила публично извиниться, также как он матерился в моем присутствии и всех детей. Либо выйти из класса. Он не сделал ни того ни другого, поэтому он стоял по собственной инициативе, — сказала Ирина Шабатько.

Результат

В конце встречи родителям предложили несколько вариантов решения проблемы. Они со своей стороны провели беседы с ребёнком, но остались недовольные тем, что по отношению к «жестким» мерам учителя не было принято никаких мер.

К чему пришли родители, и как решился конфликт в школе с их точки зрения — читайте продолжение в ближайшее время.