Не пойдут на измену: Самые верные знаки зодиака

Раку нужны крепкие отношения, а не мимолетные романы. Не всегда ему удается это с первой попытки. Если ему не уделять должного внимания, он может уйти. Однако без веских причин для расставания он не пойдет на измену.

Эти знаки никогда не предадут вторую половинку

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака способны на серьезные отношения и отличаются от остальных людей особой преданностью.

Козерог

Этот знак очень требовательный, поэтому избирательно ищет себе партнера, с которым собирается провести всю свою жизнь. Поиск Козерог ведет пассивно, не предпринимая усилий. Но если найдет вторую половинку, то будет верен ей до самой смерти.

Дева

Представитель этого знака всегда ищет кого-то особенного, но часто идеал не имеет аналогов в реальности. Только когда Дева снижает планку, встречает свою судьбу. В отношениях Дева чувствует на себе высокую ответственность. Верность для этого знака – нечто само собой разумеющееся.

Рак

Раку нужны крепкие отношения, а не мимолетные романы. Не всегда ему удается это с первой попытки. Если ему не уделять должного внимания, он может уйти. Однако без веских причин для расставания он не пойдет на измену.

Источник: znaj.ua