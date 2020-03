Категорически против женщин во главе страны и правительства выступают россияне

Валентина Матвиенко, спикер Совета федерации, одна из авторитетнейших женщин в российской политике

Большинство россиян пока не готовы видеть женщину во главе страны (на посту президента) или исполнительной власти (на посту премьер-министра). Граждане не решаются доверить женщинам государственные посты, на которых принимаются ключевые решения, в том числе касающиеся вопросов безопасности.

Россияне готовы видеть женщин на важных, но не первостепенных ролях в политике и государственной власти. В первую очередь — во главе политических партий, фракций в парламенте, парламентских комитетов, а также в качестве министров социального блока.

Больше всего открыта к приходу женщин в политику молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Наиболее популярны идеи женщины-президента и женщины-премьера среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Наиболее консервативны в выборе президента и председателя правительства финансово благополучные граждане. Среди них идеи женщины-президента и женщины-премьера пользуются наименьшей поддержкой.

Эти тенденции могут объясняться несколькими причинами. Во-первых, дефицитом ярких женщин в публичном поле, которые соответствовали бы требованиям, предъявляемым россиянами к политику. Во-вторых, популяризацией государством консервативных и семейных ценностей, усиливающей роль мужчины в обществе и наделяющей мужчин теми качествами, которые в настоящий момент больше всего востребованы в политике. В-третьих, сохранением запроса на «сильную руку».

Нисходящий тренд

В начале марта Центр политической конъюнктуры и ВЦИОМ провели совместное исследование отношения россиян к женщинам-политикам. Результаты исследования продемонстрировали падение популярности идеи женщины-политика по сравнению с предыдущим исследованием ВЦИОМ 2016 года.

Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%. При этом доля тех, кто скорее не хотел бы видеть женщину на этих позициях, увеличилась с 7% до 20%.

Если в 2016 году 66% респондентов скорее хотели бы видеть женщину во главе одной из партий, то 2020 году об этом заявил 51% опрошенных, а доля тех, кто скорее не хотел бы этого, увеличилась с 26% до 35%.

В 2016 году 59% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту руководителя фракции или комитета Госдумы, а в 2020 году об этом заявили 51% наших сограждан. При этом 35% респондентов скорее не хотели бы этого в сравнении с 30% в 2016 году.

Если в 2016 году 55% скорее хотели бы видеть женщину на посту председателя правительства, то в 2020 году такое мнение высказали лишь 31% респондентов. При этом скорее не хотели бы такого развития событий большинство опрошенных — 56% против 36% четыре года назад.

Наконец, доля россиян, которые скорее хотели бы видеть женщину на посту президента, снизилась с 31% до 21%. В то же время доля тех, кто скорее не хотел бы этого, увеличилась с 61% до 68%.

Практически не изменились цифры только по одному вопросу. Россияне по-прежнему менее всего толерантны к женщине на посту министра обороны, главы МВД или генерального прокурора. Если в 2016 году женщину скорее хотели бы видеть на этих позициях 12%, то в 2020 — 11%, а скорее не хотели бы — 83% по итогам обоих замеров.

Гендерный консенсус

Сегодня российские мужчины и женщины практически единодушны в своем нежелании видеть женщину президентом и председателем правительства, то есть на позициях во власти, на которых принимаются ключевые решения.

На посту президента женщину скорее не хотели бы видеть по 68% мужчин и женщин, в то время как на посту премьер-министра — 57% мужчин и 55% женщин соответственно.

Мужчины и женщины солидарны, когда речь идет о должностях министра обороны, генерального прокурора и министра внутренних дел, то есть в отношении тех чиновников, которые непосредственно отвечают за вопросы безопасности (82% мужчин и 83% женщин скорее не хотели бы видеть женщину на этих позициях в федеральном правительстве).

Вместе с тем существует разница во мнениях мужчин и женщин относительно работы женщин на постах руководителя фракции, руководителя комитета в парламенте или главы политической партии. Так, женщины скорее одобряют идею женщины во главе фракции или комитета Госдумы (55% vs 51% по выборке в целом), в то время как мужчины в этом отношении чаще придерживаются противоположного мнения (38% vs 35% по выборке в целом). Аналогичная ситуация наблюдается и при рассмотрении идеи руководства женщиной одной из партий — более половины представительниц женской аудитории ее поддерживают (55% vs 51% по выборке в целом), мужчины, напротив, чаще настроены противоположно (39% vs 35% по выборке в целом).

Наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства: министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, хотя и в этом случае одобрение такого сценария характеризует в большей мере женскую аудиторию (72% vs 69% по выборке в целом), а среди мужчин относительно больше тех, кто скорее не поддерживает такую идею (24% vs 20% по выборке в целом).

Молодежь — за, наиболее состоятельные граждане — против

Среди большинства граждан не популярна идея женщины на посту президента. Тем не менее имеются определенные различия во взглядах на этот вопрос с точки зрения возраста респондентов. Так, представители молодого поколения благосклоннее относятся к этой идее (в возрастной группе от 18 до 24 лет 43%, против 21% по выборке в целом, скорее хотели бы видеть женщину на этом посту). При этом в наиболее возрастной категории 60+ меньше всего желающих видеть женщину президентом (78% против 68% по выборке в целом).

Поддержка идеи женщины-премьера также высока среди молодежи (50% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 38% среди тех, кому от 25 до 34 лет, скорее хотели бы видеть женщину на посту премьера — на фоне 31% сторонников данной идеи среди всех опрошенных). Противоположные взгляды в этом отношении доминируют в самой старшей возрастной группе 60+ (66% респондентов скорее не хотели бы видеть женщину главой кабинета министров vs 56% по выборке в целом).

Таким образом, для молодежи идея женщины-политика оказывается наиболее близкой. В возрастной группе от 18 до 24 лет доминируют те, кто скорее поддержит женщин на постах министра здравоохранения, социального обеспечения или образования (81%), во главе одной из ведущих партий (70%), на посту руководителя фракции или комитета в Госдуме (61%). В остальных случаях (посты президента страны, председателя правительства, министра обороны, МВД или генпрокурора) молодежь также по сравнению с остальными россиянами чаще поддерживает идею женского руководства.

Несмотря на общую большую благосклонность молодого поколения к женщинам в политике, следует отметить доминирование гендерных стереотипов и в этой возрастной категории: предпочтение отдается социальному блоку позиций, а не тем должностям, где принимаются основные политические и экономические решения.

Чаще хотят видеть женщину на посту президента (32%) или премьер-министра (40%) жители Москвы и Санкт-Петербурга. Показательно, что в остальных городах-миллионниках эти идеи пользуются меньшей поддержкой, чем в городах с населением 100-150 тысяч и 500-950 тысяч человек. Так, женщину хотели бы видеть президентом 21% и 22% в городах с населением 100-150 тысяч и 500-950 тысяч соответственно против 17% в городах-миллионниках. При этом 34% респондентов, проживающих в городах с населением 100-150 тысяч, скорее хотели бы видеть женщину премьер-министром против 25% в городах-миллионниках и 29% в городах с населением 500-950 тысяч.

Примечательно и то, как меняется отношение к женщинам-политикам в зависимости от уровня благосостояния. Группа, в которой наблюдается наиболее низкий уровень поддержки идеи женщины на посту президента, — это наиболее успешные в материальном плане граждане (74%). В этой же группе наименьшая доля сторонников этой идеи (19%) относительно россиян в целом (21%).

В связи с этим можно предположить три причины роста скептических настроений среди россиян в отношении прихода женщин на ключевые должности во власти: дефицит новых лиц, государственная пропаганда традиционных ценностей и рост запроса на «сильную руку». Рассмотрим их в контексте нашего исследования.

1. Дефицит новых лиц

Среди женщин-политиков доминируют все те же известные лица, а новые раскрученные в медиа «звезды» не рассматриваются как потенциальные политики.

Опрос ЦПК и ВЦИОМ показывает, что россияне остаются крайне консервативными в выборе конкретных примеров женщины-политика. Они делают выбор в пользу уже состоявшихся политических персон.

В числе главных качеств, которыми должна обладать женщина-политик, россияне назвали: ум, образованность, грамотность, компетентность, профессионализм (36%); порядочность, честность, принципиальность (29%); волевой, сильный, железный характер, жесткость, решительность и твердость (14%); близость к народу, внимание к людям, социальную ориентированность (11%); справедливость (10%).

В то же время из известных женщин, которые в наибольшей мере соответствуют названным качествам, россияне упомянули в первую очередь популярных в политике и на госслужбе женщин: Валентину Матвиенко (19%), Марию Захарову (11%), Эллу Памфилову (5%) и Эльвиру Набиуллину (5%). Маргариту Симоньян, Татьяну Голикову и Аллу Пугачеву отметили еще по 4% респондентов. Ксению Собчак назвали 2%, Ольгу Бузову — 1%, а популярных в социальных сетях феминисток Нику Водвуд и Залину Маршенкулову в этой связи россияне не отметили, что говорит о значительной локализации феминистской повестки внутри отдельных интернет-сообществ, которые в масштабах страны пока остаются незаметными.

Показательно, что россияне не испытывают большого энтузиазма в отношении женщин, когда встает вопрос о политическом выборе. Хотя в целом половина из тех, кто смог определить соответствие между качествами, которыми должна обладать женщина-политик, и конкретными кандидатурами готовы проголосовать за кандидата-женщину. Так, на президентских выборах 2024 года отдать свой голос за женщину-политика, которая в наибольшей степени соответствует перечисленным качествам, готовы 52% из них (однозначно говорят об этом 14%, а потенциально готовы проголосовать — 38%). При этом значительная часть из тех, кто назвал женщину, соответствующую качествам идеальной женщины-политика, не стали бы голосовать даже за идеального, по их мнению, кандидата-женщину (23% потенциально не стали бы этого делать, 16% устойчивы в своем мнении об отказе голосовать за женщину). Разницы во мнениях по данному вопросу между мужчинами и женщинами обнаружено не было.

В свою очередь, среди тех, кто не стал бы голосовать за женщину-кандидата в президенты, но назвал потенциальных кандидаток, обладающих необходимыми качествами, 36% заявили, что президентом должен быть мужчина и что женщина не может руководить страной, а 14% выступают против женщин в политике в принципе и больше доверяют мужчинам.

2. Популяризация традиционных ценностей

В качестве второй причины, обусловливающей скепсис в отношении прихода женщин во власть, можно назвать то, что российское общество остается консервативным, и большую роль здесь играет активная политика государства по продвижению традиционных ценностей, которые доминируют в «старых» медиа и в официальном языке власти. Эти ценности продвигаются через информационную и социальную политику, в частности через создание преференций для семей с детьми, фактическую поддержку религий, системы грантов, введение прямых запретов на пропаганду «альтернативных ценностей» определенными группами и т.д.

В информационном поле создается образ, в соответствии с которым следование традиционным ценностям является неотъемлемой частью идентичности россиян как политической нации, которая отделяет их от граждан стран Запада. При этом маскулинность, отведение мужчине роли лидера, почтение к иерархии доминирования оказываются пусть артикулируемой не слишком явно, но важной составляющей пропагандируемых традиционных ценностей.

В качестве частичного подтверждения обозначенных тезисов можно привести следующие данные: 65% россиян считают себя православными, 7% — мусульманами, не считают себя верующими лишь 21% опрошенных (данные ФОМ, февраль 2019 года). Также 63% россиян верят в существование организации, которая пытается разрушить присущие им духовные ценности (данные ВЦИОМ, август 2019 года).

3. Запрос на «сильную руку»

Следующей причиной отсутствия массовой поддержки женщин на ключевых государственных постах может быть сохранение высокого запроса на «сильную руку». Благодаря информационной машине власти эта «сильная рука» отождествляется прежде всего с действующим президентом, который воспринимается как противовес малоэффективной бюрократии.

Так, согласно данным исследования «Левада-Центра» за февраль 2020 года, три четверти россиян (75%) заявили, что стране требуется «сильный и властный руководитель» (49% считают, что сильная рука нужна постоянно, 26% — иногда, в том числе сейчас).

В общественном сознании, которое ориентируется на традиционные ценности, политик-мужчина является главным и естественным претендентом на роль такой «сильной руки». Возможно, играет роль и тот факт, что россияне давно не имели опыта сильных женщин-лидеров во главе государства — со времен Екатерины II. А на современной политической авансцене такие женщины-политики и вовсе отсутствуют.

Прогнозы

Парламентские выборы — 2021. Россияне могут позитивно воспринять женщин во главе политических партий, предвыборных списков, в качестве кандидатов по мажоритарным округам. После выборов также позитивно будут восприниматься женщины во главе фракций в Госдуме и в руководстве думских комитетов. В связи с этим ставка на расширение числа женщин в партийных списках или выдвижение женщин-политиков в одномандатных округах может принести определенный успех. В то же время «женские партии», скорее всего, обречены на неудачу — эта тема осталась в прошлом.

Президентские выборы — 2024. На фоне согласия общества в отношении того, что женщина пока не может быть президентом, кандидат-женщина не получит высокой поддержки среди граждан на следующих выборах главы государства. Учитывая общий нисходящий тренд на участие женщин в политике, а также периодизацию электоральных циклов России, можно прогнозировать, что сценарий прихода женщины на пост главы государства окажется реалистичным не ранее 2048 года.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 1 марта 2020 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.