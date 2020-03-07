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Снял сапоги с пьяной приятельницы житель Рождественки в Новосибирской области

10:15 07.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Потерпевшая в полицию не обращалась, по подтвердила полицейским факт грабежа. Обувь вернули владелице. А против грабителя возбудили уголовное дело.

Снял сапоги с пьяной приятельницы житель Рождественки в Новосибирской области
Полиция задержала подозреваемого в грабеже сапог

В Татарском районе сотрудники полиции задержан подозреваемый в грабеже, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

В селе Рождественка Татарского района раскрыт грабеж, совершенный в квартире жилого дома. Участковым уполномоченным полиции была получена информация о том, что местный ранее не судимый 32-летний житель в ходе совместного распития спиртных напитков отобрал у своей 42-летней знакомой пару женских сапог. Потерпевшая в полицию не обращалась, однако при ее опросе полицейским подтвердила факт грабежа.

При обыске по месту жительства подозреваемого похищенная обувь была изъята и возвращена потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Подарю жене сапоги?

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