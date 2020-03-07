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Мороз 7 марта сменится резким потеплением в Бердске в Международный женский день

16:37 07.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Минусовая температура продержится в городе до 13 марта. А потом синоптики обещают не только тепло, но и дожди.

Мороз 7 марта сменится резким потеплением в Бердске в Международный женский день
В Бердск приходит весна

Управление МЧС по Новосибирской области на 7 марта не прогнозирует опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений. Автомобильные дороги федерального значения находятся в проезжем состоянии. Об этом сообщили в региональном ведомстве накануне.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку, днем по западу в отдельных районах небольшой снег. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, днем западный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15°C, местами до -22°C, днём -8, -13°C.

В Бердске в субботу днем будет солнечно и безветренно. Синоптики обещают температуру минус 14 градусов. А в воскресенье, 8 марта, в городе резко потеплеет. По прогнозам, столбик термометра поднимется до минус 4, пройдет снег. Примерно такая же температура ожидается и в ночь на 9 марта. В понедельник станет еще теплее — минус 3 со снегом.

На этом уровне будет держаться погода вплоть до 13 марта. В этот день синоптики обещают плюсовую температуру. В субботу, 14 марта, воздух прогреется до +3, а 15 марта возможен дождь при плюс двух градусах. Впрочем, в третьей неделе марта в Бердске еще возможны минусовые температуры. Хотя закончится первый весенний месяц теплой погодой и дождями.

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