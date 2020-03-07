07.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

ВОЗ: коронавирус к лету не исчезнет. Не надейтесь!

10:30 07.03.2020 Фото: Википедии
0

Но какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях, пока предсказать не могут. По состоянию на 6 марта, в мире выявлено почти 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались.

ВОЗ: коронавирус к лету не исчезнет. Не надейтесь!
В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве, передает «Интерфакс».

«Это ложная надежда — полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время… Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет», — добавил Райан.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. По состоянию на 6 марта, в мире выявлено почти 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Человечество справится с эпидемией?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

ВОЗ: коронавирус к лету не исчезнет. Не надейтесь!
10:30 07-03-2020
ВОЗ: коронавирус к лету не исчезнет. Не надейтесь!
Снял сапоги с пьяной приятельницы житель Рождественки в Новосибирской области
10:15 07-03-2020
Снял сапоги с пьяной приятельницы житель Рождественки в Новосибирской области
Путин предсказал гибель России без сильной президентской власти 7
22:03 06-03-2020
Путин предсказал гибель России без сильной президентской власти
В изнасиловании 6-классницы подозревают 56-летнего тренера по каратэ в Москве
22:00 06-03-2020
В изнасиловании 6-классницы подозревают 56-летнего тренера по каратэ в Москве
Мертвыми считает фанатов соцсетей Папа римский Францинск
21:45 06-03-2020
Мертвыми считает фанатов соцсетей Папа римский Францинск
БердскКак попасть в рай, рассказал священник Павел Плотников из Бердска 2
21:31 06-03-2020
Как попасть в рай, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
В сексуальном насилии над 5-летней девочкой обвинили фотографа детсада в Омске
21:30 06-03-2020
В сексуальном насилии над 5-летней девочкой обвинили фотографа детсада в Омске
Пожениться предложила Путину молодая жительница Иванова 3
21:25 06-03-2020
Пожениться предложила Путину молодая жительница Иванова
Бердск"Помогите!" кричала из кабинета экс-начмед Шахатова после конфликта с мужем "доведенной" до реанимации пациентки ЦГБ Бердска 51
21:25 06-03-2020
Заразились коронавирусом еще 6 человек в России 1
21:15 06-03-2020
Заразились коронавирусом еще 6 человек в России