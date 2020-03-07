ВОЗ: коронавирус к лету не исчезнет. Не надейтесь!

Но какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях, пока предсказать не могут. По состоянию на 6 марта, в мире выявлено почти 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались.

В ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса летом

Нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа (COVID-19) перестанет распространяться, сообщил в пятницу исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», — заявил Райан на пресс-конференции ВОЗ в Женеве, передает «Интерфакс».

«Это ложная надежда — полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время… Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет», — добавил Райан.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. По состоянию на 6 марта, в мире выявлено почти 100 тыс. зараженных, более 3,4 тыс. скончались. Наиболее эпидемиологически неблагополучными странами являются Южная Корея, Иран и Италия.