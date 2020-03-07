Табличку «Карантин» повесил на дверь квартиры заболевший ОРВИ в Бердске. Соседи испугались коронавируса и вызвали полицию

Больной хотел, чтобы его не беспокоили. Но среди соседей началась паника. В Бердске случаев смертельно опасного китайского вируса не зарегистрировано, да и эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад.

После скандала с соседями больной бердчанин убрал раздражающую соседей табличку с двери своей квартиры

Необычный конфликт произошел между соседями в многоквартирном доме Бердска вечером в пятницу. В одну из пятиэтажек на 21-м квартале 6 марта около 20.30 вызвали полицию.

Как оказалось, один из жителей увидел на соседской двери табличку со словом «карантин». Это крайне возмутило соседа. Он, вероятно, решил, что в квартире проживают заразные люди, что это может представлять угрозу для остальных.

Полицейским ничего не оставалось делать, как выехать «по адресу», поскольку вызов поступил в дежурную часть городского отдела МВД. Стражи порядка поговорили с обеими сторонами конфликта.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, в «нехорошей квартире» действительно заболел ее хозяин. У него диагностировали ОРВИ. Чтобы никто не беспокоил больного с высокой температурой и другими сопутствующими инфекции симптомами, он прикрепил на входную дверь со стороны подъезда листок с надписью «Карантин».

Такие пояснения он дал полицейским. Объясняться пришлось и возмутителю спокойствия. Он пояснил, что его раздражает такая публичная демонстрация инфекции. По его словам, многих соседей «карантин» напугал на фоне распространения по планете коронавируса. Хотя, как известно, в Бердске случаев смертельно опасного китайского вируса не зарегистрировано. Да и эпидемия гриппа и ОРВИ в городе идет на спад.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в субботу таблички, так напугавшей соседей, на двери больного уже не было. Видимо, убрал, чтобы не раздражать окружающих.