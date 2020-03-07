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Табличку «Карантин» повесил на дверь квартиры заболевший ОРВИ в Бердске. Соседи испугались коронавируса и вызвали полицию

12:30 07.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Больной хотел, чтобы его не беспокоили. Но среди соседей началась паника. В Бердске случаев смертельно опасного китайского вируса не зарегистрировано, да и эпидемия гриппа и ОРВИ идет на спад.

Табличку «Карантин» повесил на дверь квартиры заболевший ОРВИ в Бердске. Соседи испугались коронавируса и вызвали полицию
После скандала с соседями больной бердчанин убрал раздражающую соседей табличку с двери своей квартиры

Необычный конфликт произошел между соседями в многоквартирном доме Бердска вечером в пятницу. В одну из пятиэтажек на 21-м квартале 6 марта около 20.30  вызвали полицию.

Как оказалось, один из жителей увидел на соседской двери табличку со словом «карантин». Это крайне возмутило соседа. Он, вероятно, решил, что в квартире проживают заразные люди, что это может представлять угрозу для остальных.

Полицейским ничего не оставалось делать, как выехать «по адресу», поскольку вызов поступил в дежурную часть городского отдела МВД. Стражи порядка поговорили с обеими сторонами конфликта.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, в «нехорошей квартире» действительно заболел ее хозяин. У него диагностировали ОРВИ. Чтобы никто не беспокоил больного с высокой температурой и другими сопутствующими инфекции симптомами, он прикрепил на входную дверь со стороны подъезда листок с надписью «Карантин».

Такие пояснения он дал полицейским. Объясняться пришлось и возмутителю спокойствия. Он пояснил, что его раздражает такая публичная демонстрация инфекции. По его словам, многих соседей «карантин» напугал на фоне распространения по планете коронавируса. Хотя, как известно, в Бердске случаев смертельно опасного китайского вируса не зарегистрировано. Да и эпидемия гриппа и ОРВИ в городе идет на спад.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», в субботу таблички, так напугавшей соседей, на двери больного уже не было. Видимо, убрал, чтобы не раздражать окружающих.

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От редакции

Чего испугались соседи?

АнтиЯ, 07 марта 2020 13:04
Однако знатный тролль, вангую при другой ситуации необразованные соседи сожгли б его с этой квартирой. В общем легко отделался)))
Аноним, 07 марта 2020 14:18
Ах какой негодяй. Взял, написал, повесил на дверь... А телепатриотам теперь бельё всей семье перестирывать..

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