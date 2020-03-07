Острую форму лейкемии диагностировали у миллиардера Олега Тинькова

Бизнесмен не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса «вызвало некоторые вопросы и спекуляции». Штаты обвиняют его в налоговом мошенничестве и требуют экстрадиции из Лондона.

«Буду бороться за жизнь»: Тиньков рассказал о найденной у него лейкемии

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии, — говорится в заявлении Олега Тинькова, переданном его представителем. — Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь».

Миллиардер отметил, что не хотел раскрывать подробности, однако его молчание в свете инициированного США судебного процесса «вызвало некоторые вопросы и спекуляции», передает Форбс.

«Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — отметил он.

С бизнесом, по его словам, «все по плану», им управляет «прекрасная команда», а сам он уже пару лет как отошел от операционной деятельности. «Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», — заключил он.

В настоящее время Тиньков находится в Лондоне — там рассматривается вопрос о его экстрадиции в США, где бизнесмен обвиняется в налоговом мошенничестве. По версии минюста США, российский миллиардер в 2013 году якобы скрыл от американских властей $1 млрд в доходах и активах.

В октябре того года TCS Group (материнская компания Тинькофф Банка) провела IPO на Лондонской бирже, в ходе которого стоимость доли Тинькова в компании превысила $1 млрд.

При этом бизнесмен, как утверждается в обвинительном акте, подал в Налоговое управление США (IRS) недостоверную налоговую декларацию о том, что его доход за 2013 год составил $205 317.

В другом документе для IRS, который США также считают недостоверным, — отчетности лица, отказавшегося от гражданства США, говорилось, что состояние Тинькова равняется $300 000. По предъявленным обвинениям Тинькову в сумме грозит до шести лет тюрьмы.

Лондонский суд, рассматривающий запрос об экстрадиции, отпустил Тинькова под залог в £20 млн фунтов. По условиям залога бизнесмен, сдавший паспорта, должен не покидать город, не выходить из квартиры с 7 вечера до 7 утра и трижды в неделю отмечаться в полиции.