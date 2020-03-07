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Нумерологический прогноз на 7- 9 марта: Благоприятное время для любых процедур красоты — 7 марта

13:21 07.03.2020
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9 марта вам могут прилететь недовольства подарками с прошлого дня.  Поэтому лайфхак для мужчин — дарите 8 марта то, что яркое, а 9 марта подкиньте то, что реально нужное и практичное.

Нумерологический прогноз на 7 9 марта: Благоприятное время для любых процедур красоты 7 марта
Тайна цифр поможет не промахнуться с подарком на 8 марта

Впереди целых ТРИ выходных дня, включая 8 марта! С помощью нумерологии можно провести эти выходные с пользой и наверняка не ошибиться с подарком в чудесный и светлый женский праздник 8 марта.
Итак, узнаем краткий «обзор инергий» этих праздников👏

Самым спокойным днём будет суббота — 7 марта. День будет замедлять все процессы, включая какие-либо поездки. Хоть это и выходной, но опоздания и пробки очень вероятны. Поэтому лучше выехать заранее, чтобы наверняка не опоздать.

7 марта будет ярко выражена семейная тематика, поэтому самым благоприятным вариантом событий будет отличный и спокойный вечер в кругу семьи.  Благоприятны в этот день будут и любые процедуры красоты.

В воскресенье — 8 марта день будет не только праздничный, но и сам по себе достаточно яркий и энергичный. Если вы ещё не успели купить подарок, то можете смело дарить то, что подчёркивает индивидуальность вашей любимой!  День обостряет харизму и личную привлекательность, желание выделяться из толпы усиливается в разы. И не только потому, что 8 марта!

9 марта. Этот день не будет  дружелюбен. Любые важные переговоры лучше отложить. День достаточно «эгоистичный». В этот день могут прилететь недовольства подарками с прошлого дня🙈  Поэтому лайфхак для мужчин — дарите 8 марта то, что яркое, а 9 марта подкиньте то, что реально нужное и практичное.

Всем отличных выходных и гениальных подарков! 🎲

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