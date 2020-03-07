Хищений на 3 млрд рублей на гособоронзаказах выявили ФСБ и СКР. На видео сняли обыски у обвиняемых

Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК «Строй Групп»» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу. Предприниматели обвиняются в особо крупном мошенничестве в сфере гособоронзаказа. Об этом в пятницу сообщили в главке СКР.
Павел Бабаев и Константин Лобода были задержаны сотрудниками ФСБ. ГСУ СКР возбудило в отношении их уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно предъявленному обвинению, руководство ООО «СК «Строй Групп»», а также неустановленные лица совершили махинации в период 2015–2019 годов при исполнении предусмотренных государственной программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» контрактов.
При выполнении 11 договоров ими, по версии следствия, были похищены бюджетные средства на сумму порядка 3 млрд руб. путем их вывода на счета аффилированных юридических лиц. С последними, считает следствие, были заключены фиктивные контракты. При этом договорные обязательства руководством ООО «СК «Строй Групп»» не исполнены, а сроки реализации проектов сорваны.
После задержания и ареста обвиняемых Бабушкинским судом следователями были допрошены и представители оборонных предприятий, которые могли действовать в сговоре с фигурантами хищений. Для уточнения ущерба назначены финансово-экономические экспертизы. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, сейчас устанавливается весь круг лиц, причастных к хищениям, в том числе руководители фирм-однодневок, через которые проводились операции по выводу похищенных средств за рубеж.
СК «Строй Групп» принадлежит Павлу Бабаеву. Компания зарегистрирована в 2007 году. Уставный капитал — 67,1 млн руб. В 2015 году «Строй Групп», как сообщал “Ъ”, выиграл тендер на 2,2 млрд руб. на реконструкцию производственных площадей Новосибирского авиазавода имени Чкалова (филиал ПАО «Компания «Сухой»»).
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