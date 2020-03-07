07.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество / Происшествия

Вино побежало из кранов вместо воды в Италии

14:00 07.03.2020 Фото: pxhere.com
0

Местные жители незамедлительно пожаловались, что вместо воды из кранов бежит алкоголь. Но в большинстве случаев жильцы успели наполнить тару, которая была в доме вином.

Вино побежало из кранов вместо воды в Италии
Жители Италии были возмущены, что из кранов полилось вино, вместо воды

В небольшом городке Италии — Марино вместо воды из кранов потекло вино. Произошло это вследствие ошибки инженеров завода по производству напитка.

Ежегодно в городе проходит праздник, на который вино начинает бить из фонтанов. Это всегда происходит в честь завершения очередного сбора урожая винограда, но в этот раз из фонтанов ничего не полилось.  Трубы с вином по ошибке подключили к жилым домам.

Местные жители незамедлительно пожаловались, что вместо воды из кранов бежит алкоголь. Но в большинстве случаев жильцы успели наполнить тару, которая была в доме вином.

Источник: www.vesti.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В России бы жители пошли жаловаться на то, что из кранов бежит вино?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДетские пособия с 3 до 7 лет: с 1 июля начнут платить по 5500 рублей пособие от Путина в Бердске, Новосибирске и России
14:50 07-03-2020
Детские пособия с 3 до 7 лет: с 1 июля начнут платить по 5500 рублей пособие от Путина в Бердске, Новосибирске и России
БердскСотни любителей "бумажного" чтения собрались на фестивале «Женская книга» в Бердске
14:45 07-03-2020
Сотни любителей
Расширен список причин инвалидности: ранения в боевых действия за границей, во время ВОВ, авария в Арзамасе
14:37 07-03-2020
Расширен список причин инвалидности: ранения в боевых действия за границей, во время ВОВ, авария в Арзамасе
Националисты затравили 12-летнего певца-сироту за "пропаганду русского мира". Он исполнил "Смуглянку" на конкурсе в Лондоне
14:33 07-03-2020
Националисты затравили 12-летнего певца-сироту за
До чего же вкусно: японец восхитился сырком в шоколаде из России, разогрев его в микроволновке
14:24 07-03-2020
До чего же вкусно: японец восхитился сырком в шоколаде из России, разогрев его в микроволновке
Бесплатные объявления Бердска и Искитима 1
14:21 07-03-2020
Бесплатные объявления Бердска и Искитима
Черная пятница: $400 млн за день потерял Олег Тиньков
14:17 07-03-2020
Черная пятница: $400 млн за день потерял Олег Тиньков
Хочет стать первой леди невеста из Иванова: "Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!" 1
14:15 07-03-2020
Хочет стать первой леди невеста из Иванова:
Дочь Майка Тайсона весит в два раза больше своего отца
14:14 07-03-2020
Дочь Майка Тайсона весит в два раза больше своего отца
Котяра лезет за курицей: видео с любопытным котом из Сибири набрало почти 9 млн просмотров
14:07 07-03-2020
Котяра лезет за курицей: видео с любопытным котом из Сибири набрало почти 9 млн просмотров