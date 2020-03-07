Вино побежало из кранов вместо воды в Италии

Местные жители незамедлительно пожаловались, что вместо воды из кранов бежит алкоголь. Но в большинстве случаев жильцы успели наполнить тару, которая была в доме вином.

Жители Италии были возмущены, что из кранов полилось вино, вместо воды

В небольшом городке Италии — Марино вместо воды из кранов потекло вино. Произошло это вследствие ошибки инженеров завода по производству напитка.

Ежегодно в городе проходит праздник, на который вино начинает бить из фонтанов. Это всегда происходит в честь завершения очередного сбора урожая винограда, но в этот раз из фонтанов ничего не полилось. Трубы с вином по ошибке подключили к жилым домам.

Местные жители незамедлительно пожаловались, что вместо воды из кранов бежит алкоголь. Но в большинстве случаев жильцы успели наполнить тару, которая была в доме вином.

Источник: www.vesti.ru