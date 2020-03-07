Не приехала скорая к Лизе Песковой, дочери пресс-секретаря Путина

Дочь Пескова пожаловалась на то, что к ней отказалась приезжать скорая помощь

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на то, что к ней в Москве не приехала бригада скорой помощи, когда у нее не спадала высокая температура. Девушка рассказала, что уже посетила поликлинику, но в один из дней ей стало хуже.

«Вчера позвонила в скорую „112“, „умирающим“ голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвет, ломает и знобит […] Меня спросили не приехала ли я из Китая или Италии, болит ли у меня живот/голова и тд. После серии вопросов переключили на глав врача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге, у меня ангина и грипп).

Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?



(Орфография и пунктуация автора сохранена . — Прим. Znak.com)», — написала Пескова на своей странице в Instagram.

Девушка добавила, что за визит платной скорой помощи необходимо платить «немаленькие деньги», от 4 тыс. рублей. «А главное, не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал! Бесплатно, зачастую, могут дать лишь и так очевидный бесполезный „совет“ для снятия симптомов», — сетует Пескова.⠀

Сравнив российские меры профилактики против распространения коронавируса с мировыми, девушка заявила, что «в Европе и многих странах меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой». Но, на ее взгляд, в нынешней ситуации такие меры предосторожности «это нормально».

Напомним, коронавирус 2019-nCoV впервые выявили в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В настоящее время число заразившихся новой инфекцией в мире превысило 95 тыс. человек, погибли свыше 3 тыс. человек. В России число зараженных коронавирусом, по последним данным, составляет 10 человек. Также стало известно, что в столице выздоровел первый человек, заболевший коронавирусом, скоро его выпишут. Из-за инфекции был отменен Петербургский международный экономический форум, запланированный на начало июня.