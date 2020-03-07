Не приехала скорая к Лизе Песковой, дочери пресс-секретаря Путина

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на то, что к ней в Москве не приехала бригада скорой помощи, когда у нее не спадала высокая температура. Девушка рассказала, что уже посетила поликлинику, но в один из дней ей стало хуже.
«Вчера позвонила в скорую „112“, „умирающим“ голосом рассказала, что у меня не спадает температура, рвет, ломает и знобит […] Меня спросили не приехала ли я из Китая или Италии, болит ли у меня живот/голова и тд. После серии вопросов переключили на глав врача, который посоветовал пить нурофен и побольше чая. Спасибо, до свидания! (В итоге, у меня ангина и грипп).
Да, у меня не экстренная ситуация, но мне кажется, что скорую имеет право вызвать каждый. Разное бывает. Или теперь чтобы приехал врач нужно сказать, что ты вернулся из Италии или Китая?
Девушка добавила, что за визит платной скорой помощи необходимо платить «немаленькие деньги», от 4 тыс. рублей. «А главное, не знаешь, приедет ли квалифицированный профессионал! Бесплатно, зачастую, могут дать лишь и так очевидный бесполезный „совет“ для снятия симптомов», — сетует Пескова.⠀
Сравнив российские меры профилактики против распространения коронавируса с мировыми, девушка заявила, что «в Европе и многих странах меры предосторожности выше, чем в России, огласки больше, поэтому некоторым происходящее кажется паникой». Но, на ее взгляд, в нынешней ситуации такие меры предосторожности «это нормально».
Напомним, коронавирус 2019-nCoV впервые выявили в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. В настоящее время число заразившихся новой инфекцией в мире превысило 95 тыс. человек, погибли свыше 3 тыс. человек. В России число зараженных коронавирусом, по последним данным, составляет 10 человек. Также стало известно, что в столице выздоровел первый человек, заболевший коронавирусом, скоро его выпишут. Из-за инфекции был отменен Петербургский международный экономический форум, запланированный на начало июня.