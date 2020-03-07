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Хочет стать первой леди невеста из Иванова: «Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!»

14:15 07.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Сделавшая предложение президенту 28-летняя актриса Юлия Шилова рассказала о себе и о своем отношении к Путину.

Хочет стать первой леди невеста из Иванова: Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!
Юлия Шилова из Иваново добавила, что к президенту присматривается давно

Актриса детского театра в Иваново Юлия Шилова, предложившая Путину взять ее замуж, сказала РИА Новости, что давно восхищается президентом и смогла бы справиться с задачами первой леди.

Президент России Владимир Путин в пятницу находился с рабочим визитом в Иваново. Когда глава государства общался с горожанами, девушка в толпе попросила Путина взять ее замуж. Позже на встрече с представителями общественности президент отметил, что девушка, сделавшая ему предложение, станет известна теперь на всю страну.

Жительница Иваново рассказала РИА Новости, что ее зовут Юлия Шилова, она работает актрисой детского театра, ей 28 лет и она не замужем. «Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом», — сказала собеседница.

Она добавила, что к президенту присматривается давно.

«Мне нравится, как он управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах», — объясняет Юлия свое отношение к президенту.

В день визита Путина в город невест девушке удалось передать свои фотографии через службу протокола, а потом и поговорить с ним лично. «Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии, и так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан», — сказала Юлия.

Девушка рассказала, что почувствовала радость и волнение, когда Путин, остановившийся поговорить с жителями Иваново, обратил внимание на нее. «Люди подумали, что я его как будто приворожила. Я ему сказала: «Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!» Он ответил: «Интересное предложение, как вас зовут?» Я сказала: «Юлия», и дальше наш разговор, к сожалению, не продолжился», — рассказала девушка.

Юлия добавляет, что у нее был шанс, и она его использовала. «Я думаю, что я смогла бы (быть женой президента). Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да», — сказала девушка, добавив, что не загадывает надолго.

«Пока еще надо, чтобы он увидел эти фотографии», — сказала девушка.

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От редакции

У жительницы Иваново есть шанс выйти замуж за президента?

Аноним, 07 марта 2020 14:34
Надо включить в Конституцию, что каждая гражданка многонационального народа России имеет неотъемлемое право предложить президенту жениться на ней.

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