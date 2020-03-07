Черная пятница: $400 млн за день потерял Олег Тиньков

В ночь с четверга на пятницу Минюст США раскрыл свои претензии к Олегу Тинькову. Вечером 6 марта он рассказал через своего представителя о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии и что ему приходится бороться за свою жизнь.

Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

Пятница 6 марта стала черным днем для TCS Group и ее основного акционера Олега Тинькова. Компания подешевела на 22,9%, торги акциями компании в Лондоне закрылись на отметке $17 за бумагу, что ниже цены размещения во время IPO 2013 года, когда бумаги были проданы по $17,5 за штуку. Состояние самого Тинькова сократилось за день на $400 млн, по расчетам Forbes. По итогам дня, его состояние оценивалось в $2,1 млрд.

Инвесторы нервно отреагировали на новости вокруг Олега Тинькова, а также общее снижение на рынке, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Сначала в ночь с четверга на пятницу Минюст США раскрыл свои претензии к Олегу Тинькову. Ведомство обвинило миллиардера в том, что он занизил свои доходы при подаче налоговой декларации, когда отказывался от гражданства США, и скрыл активы на $1 млрд.

В результате на открытии торгов на Московской бирже котировки глобальных депозитарных расписок TCS Group (материнской компании Тинькофф Банка) упали на 5,5 %. Акции TCS Group на Лондонской бирже к 13:00 упали на 11% к уровню предыдущего торгового дня. Но на этом плохие новости для инвесторов не закончились. Вечером 6 марта Олег Тиньков рассказал через своего представителя о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии и что ему приходится бороться за свою жизнь.

«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — говорится в заявлении Тинькова. По словам бизнесмена, он не хотел раскрывать подробности своей личной жизни, но сделал это, поскольку его молчание в свете инициированного США судебного процесса «вызвало некоторые вопросы и спекуляции». После того, как это заявление появилось в СМИ, котировки акций TCS Group стали стремительно падать.

Чего опасаются инвесторы

То, что акции находятся под давлением, это, в первую очередь, эмоциональная реакция и опасения инвесторов, что если Тинькову понадобятся деньги, ему придется из-за разбирательства или болезни продать часть своих акций, говорит старший аналитик по банковскому сектору «Атон» Михаил Ганелин.

Инвесторов также может пугать неопределенность будущего Тинькофф Банка, говорит директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. «Тиньков занимается стратегическими вопросами и его долгое отсутствие, а также невозможность принимать личное участия в стратегических вопросах развития группы, например, дольше полугода, как из-за налогового разбирательства, так и из-за болезни, может создать определенные проблемы — вплоть до смены акционера», — говорит Кабаков.

По его словам, тот факт, что Тиньков может отойти от стратегического управления, создает дополнительные риски. «Вопрос открыт с точки зрения удержания банка в собственности. Многие вещи, которые приходится решать владельцам финансовых активов, все-таки требуют участия акционера. Это взаимосвязь с монетарными властями, например. Думаю, что риски существенно расширяются из-за этого. Думаю, что возможно и частичное поглощение TCS», — говорит Кабаков.

Старший аналитик УК «Система Капитал» Андрей Ушаков также предполагает, что Тинькову придется продать часть своего пакета в рамках налогового разбирательства.

«Налог придется заплатить в любом случае. Для уплаты этой суммы может потребоваться продажа части акций Тинькофф в сжатые сроки. Краткосрочно такое событие будет воспринято негативно инвесторами из-за появления навеса акций на рынке, но долгосрочного фундаментального влияния на акции компании не окажет», — говорит Ушаков. Но если суд позволит выплачивать задолженность несколько лет – необходимость продажи акций отпадет и давление на акции прекратится, добавляет Ушаков.

Однако Михаил Ганелин с ним не согласен и уверен, что банку ничего не грозит. «На банк с точки зрения бизнеса сложившаяся ситуация не влияет никак», — уверен он. «Претензии к Тинькову как к предпринимателю не затрагивают бизнес. И хотя есть сильная ассоциация Тинькова с Тинькофф Банком, он никак не входит в управление банком, он уже не зависит от личности Тинькова. Им управляет профессиональная команда менеджеров», — объясняет Ганелин.

По мнению аналитика, по мере прояснения ситуации акции компании вернуться на прежние уровни, волнение уляжется, в инвесторы поймут, что банку ничего не угрожает.

Источник: Форбс