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До чего же вкусно: японец восхитился сырком в шоколаде из России, разогрев его в микроволновке

14:24 07.03.2020 Фото: Любите сырки?
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Пользователь рассказал, что купил продукт в магазине иностранных товаров и перед употреблением десять секунд разогревал его в микроволновке.

Японские пользователи соцсети Twitter восхитились вкусом российского творожного сырка в шоколаде.
Впечатлениями от вкуса сырка поделился юзер okomesuki_3, его пост стал вирусным, набрав более 71 тысячи лайков и 20 тысяч ретвитов. Пользователь рассказал, что купил продукт в магазине иностранных товаров и перед употреблением десять секунд разогревал его в микроволновке, пишет РИА Новости.
Автор твита указал, в каком магазине его можно найти в Японии. В комментарии пришли как русскоязычные пользователи, так и японцы. Вторых заинтересовал сырок, а россияне разделили восторг okomesuki_3 и посоветовали ему в следующий раз не разогревать сырок.

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