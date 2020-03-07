До чего же вкусно: японец восхитился сырком в шоколаде из России, разогрев его в микроволновке

Японские пользователи соцсети Twitter восхитились вкусом российского творожного сырка в шоколаде.

Впечатлениями от вкуса сырка поделился юзер okomesuki_3, его пост стал вирусным, набрав более 71 тысячи лайков и 20 тысяч ретвитов. Пользователь рассказал, что купил продукт в магазине иностранных товаров и перед употреблением десять секунд разогревал его в микроволновке, пишет РИА Новости.

Автор твита указал, в каком магазине его можно найти в Японии. В комментарии пришли как русскоязычные пользователи, так и японцы. Вторых заинтересовал сырок, а россияне разделили восторг okomesuki_3 и посоветовали ему в следующий раз не разогревать сырок.