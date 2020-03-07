Расширен список причин инвалидности: ранения в боевых действия за границей, во время ВОВ, авария в Арзамасе

В приказе Минтруда теперь перечислено 16 причин инвалидности, которые могут устанавливать федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Среди них три новые.

Так, добавлена инвалидность с детства из-за ранения, контузии или увечья в период Великой Отечественной войны. Такая причина устанавливается гражданам, у которых инвалидность наступила до 16 лет (у учащихся — до 18 лет).

Люди из числа гражданского персонала военных частей, получившие травмы во время боевых действий за границей, теперь смогут получить статус инвалида. Это следует из новой редакции Порядка установления причин инвалидности, которая вступает в силу 7 марта.

В приказе Минтруда теперь перечислено 16 причин инвалидности, которые могут устанавливать федеральные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ). Среди них три новые.

Так, добавлена инвалидность с детства из-за ранения, контузии или увечья в период Великой Отечественной войны. Такая причина устанавливается гражданам, у которых инвалидность наступила до 16 лет (у учащихся — до 18 лет). Подтвердить такое основание можно с помощью документов медицинских организаций или решения суда об установлении факта ранения, связанного с боевыми действиями во время войны.

Ещё одна новая причина — заболевание, ранение, контузия или увечье, полученное гражданским персоналом воинских частей ВС СССР или РФ за границей во время ведения там боевых действий. Такую причину определяют как по прямым последствиям заболевания или ранения, так и по различным осложнениям, возникшим независимо от срока обращения гражданина в бюро МСЭ. Факт получения травмы или ранения подтверждается справками военно-медицинских учреждений, Центрального архива и Архива военно-медицинских документов Минобороны, а также Российского государственного военного архива. Также нужно предоставить справку об обслуживании действующих военный частей ВС СССР или РФ, выданную военным комиссариатом, а также справку о заболевании, полученном во время такой работы.

Кроме того, причиной инвалидности теперь считаются заболевания, возникшие вследствие аварии в Арзамасе 4 июня 1988 года (взрыв железнодорожных вагонов с гексогеном), катастрофы в Башкирской АССР 3 июня 1989 года (взрыв газопровода вблизи двух поездов), а также взрыва поезда с гексогеном и тротилом на станции Свердловск-Сортировочная 4 октября 1988 года. Основанием для установления инвалидности по таким причинам могут быть справки, выданные медицинскими организациями, в которых пострадавший получал помощь, и подтверждающие, что нарушение здоровья, приведшее к инвалидности, развилось в результате указанной аварии или катастрофы.

Напомним, при отсутствии документов, которые подтверждают обстоятельства, являющиеся причиной инвалидности, учреждения МСЭ должны оказать человеку содействие в получении таких бумаг.

Источник: ПГ