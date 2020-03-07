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За отказ обслуживать стариков и детей магазины и кафе будут штрафовать на 500 тыс. рублей в России

15:30 07.03.2020 Фото: Википедии
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Дискриминации не допустят. Если двое инвалидов пожелают провести время за беседой в кафе, а администратор заведения не пустит их просто потому, что они не могут передвигаться без колясок, то ему выпишут два отдельных штрафа.

За отказ обслуживать стариков и детей магазины и кафе будут штрафовать на 500 тыс. рублей в России
Магазинам и кафе готовят крупные штрафы за дискриминацию стариков, детей и инвалидов

Предприятия и учреждения вскоре могут поплатиться рублём за отказ в предоставлении услуг или товаров клиентам только из-за их возраста или состояния здоровья. Правительство намерено установить административную ответственность за подобную дискриминацию. Законопроект с такими поправками в КоАП Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из ближайших пленарных заседаний.

Санкции последуют не только за отказ в предоставлении услуги или выполнении работы, но также за отказ в доступе к ним. Сейчас в законодательстве вообще отсутствуют меры ответственности за подобные нарушения прав потребителей, подчёркивала глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении в Госдуме.

Примечательно, что ко второму чтению размеры санкций кратно возросли. В первой редакции законопроекта предполагались такие суммы штрафов: для должностных лиц — 15-30 тысяч рублей, для юридических лиц — 50-100 тысяч рублей.

Однако депутаты в ходе дискуссии пришли к выводу, что предложенные меры получат по-настоящему превентивный характер при более жёстких санкциях. Поэтому в документе ко второму чтению уже значатся такие суммы штрафов: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний — от 300 до 500 тысяч рублей, передает «Парламентская газета».

Также новый состав правонарушения дополнился примечанием: если сотрудник или компания отказались обслужить двух и более потребителей из-за их возраста или состояния здоровья, а также в случае неоднократного отказа одному клиенту или нескольким, то ответственность последует за каждый случай отказа по отдельности. То есть, например, если двое инвалидов пожелают провести время за беседой в кафе, а администратор заведения не пустит их просто потому, что они не могут передвигаться без колясок, то ему выпишут два отдельных штрафа.

«Законопроект направлен на снижение числа таких проявлений дискриминации, к которым крайне чувствительно общественное мнение и которые в каждом случае вызывают большой общественный резонанс», — отмечала Анна Попова.

Нужно уточнить, что данные санкции не распространяются на случаи, когда ограничения установлены законодательством. Например, если ребёнку по закону нельзя посетить аттракцион повышенной опасности, то за отказ пропустить его на такую карусель штрафов не последует.

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