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Попала в команду Полины Гагариной после исполнения а капелла Padam Эдит Пиаф участница шоу «Голос» из Новосибирской области

16:00 07.03.2020 Фото: 1tv.ru
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13-летняя Екатерина Кретова из Барабинска исполнила на музыкальном конкурсе народную песню «Я на горку шла». Но сразила жюри она исполнением на французском и без музыки.

Попала в команду Полины Гагариной после исполнения а капелла Padam Эдит Пиаф участница шоу Голос из Новосибирской области
Школьница из Барабинска Екатерина Кретова без музыки исполнила песню Эдит Пиаф и попала в команду Гагариной

В пятницу, 6 марта, на Первом канале вышел новый выпуск музыкального шоу «Голос.Дети». В конкурсе выступила 13-летняя школьница из Новосибирской области Екатерина Кретова. Перед выступлением она рассказала ведущему шоу Дмитрию Нагиеву, что живет в Барабинске и занимается вокалом с 5 лет.

— В свободное время увлекаюсь рисованием, также пробую писать песни, в основном, о любви. Сама никогда не влюблялась, но знаю, что такое любовь, и думаю, я когда-нибудь встречу своего принца на белом коне, — рассказала девочка.

Екатерина выступала в традиционном русском костюме и исполнила народную песню «Я на горку шла». Однако девочка заверила, что ее репертуар не ограничивается народными произведениями и исполнила песню Padam Эдит Пиаф без музыки. Выступление девочки поразило всех экспертов, особенно Полину Гагарину, которая взяла юную певицу из новосибирской области в свою команду.

Кроме того, профессионалов в жюри впечатлили длинные косы Кати- все не верили, что они настоящие.

Поддержать девочку в студию «Голоса» пришла депутат Государственной думы от Новосибирской и Томской областей от КПРФ Вера Ганзя, родившаяся в Барабинске. Она подчеркнула, что Екатерина Кретова является настоящим самобытным талантом.

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От редакции

Поздравляем

Аноним, 07 марта 2020 17:10
НВР:
просто молодец удачи тебе сибирячка
Аноним, 07 марта 2020 17:41
Я более за тебя моя землячка. Удачи...

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