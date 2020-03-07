Материнский капитал на первого и второго ребенка будет выдавать за 5 дней Пенсионный фонд жителям Бердска и России

Родителям не нужно собирать справки: необходимые документы ПФР будет запрашивать у ведомств самостоятельно, причём ответ должен быть направлен в срок не больше одного рабочего дня со дня запроса.

Если органы задерживают сведения, решение по выдаче маткапитала принимается в срок не более 15 рабочих дней

Срок принятия решения о выдаче материнского капитала сократят до 5 рабочих дней, гражданам также не придётся предоставлять в ПФР необходимые документы. Такой проект Пенсионный фонд разместил на портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом постановления правления ПФР предлагается внести изменения в Административный регламент предоставления госуслуги по выдаче государственного сертификата на материнский капитал. Согласно им, срок принятия решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о выдаче сертификата сокращается до 5 рабочих дней со дня приёма заявления.

При этом необходимые документы ПФР будет запрашивать у ведомств самостоятельно, причём ответ должен быть направлен в срок не больше одного рабочего дня со дня запроса.

Если органы задерживают сведения, решение по выдаче маткапитала принимается в срок не более 15 рабочих дней.

«Утверждение проекта позволит упростить процедуру получения гражданами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы материнского капитала. Он предполагает сокращение сроков выдачи сертификата и денег и упрощает процедуру взаимодействия заявителя с органами власти. Кроме того, программа маткапитала продлена до 31 декабря 2026 года, вводятся выплаты уже на первенца, повышаются выплаты на второго ребёнка.