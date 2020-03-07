Сбил 9-летнего мальчика задним ходом пьяный водитель на снегоходе в поселке в Коми

Ребенок был госпитализирован с ушибленной рваной раной таза с левой стороны. Водитель с места ДТП скрылся. Но его вычислили. Оказалось, что за год он 4 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В Коми пьяный водитель снегохода наехал на ребенка

В Усинске в пятницу вечером снегоход наехал на ребенка. Как рассказали «Комиинформу» в региональном Управлении ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось вчера, 6 марта, в 19:44 в селе Усть-Уса.

Водитель 1988 года рождения в состоянии алкогольного опьянения управлял снегоходом Буран. Во дворе дома №9 по ул. Селькова при выполнении маневра заднего хода он не убедился в безопасности своего движения и наехал на мальчика 2010 года рождения. С места ДТП водитель скрылся.

Ребенок был госпитализирован с ушибленной рваной раной таза с левой стороны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель был найден. Освидетельствование показало сильное алкогольное опьянение: 1,5 мг/литр.

В отношении водителя составили несколько административных материалов: по ст. 12.24 (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего), ст. 12.1 (управление незарегистрированным снегоходом), ст. 12.3 (управление водителем, не имеющим документов), ст. 12.27 (покинул место ДТП), ч. 3 ст. 12.8 (управление тс нетрезвым водителем и не имеющим прав либо лишенным прав управления).

Также в управлении отметили, что всего и в течение года водитель к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался четыре раза.