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Шок: Терять до $150 млн в день будет Россия из-за разрыва сделки «Лукойла» и ОПЕК

16:30 07.03.2020 Фото: Википедии
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Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у её участников больше не будет. Российские компании заявили о намерении наращивать добычу нефти.

Шок: Терять до $150 млн в день будет Россия из за разрыва сделки Лукойла и ОПЕК
В «Лукойле» оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день из-за распада сделки ОПЕК+, такое мнение выразил совладелец «Лукойла» Леонид Федун.

Министр энергетики России Александр Новак по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ в пятницу сообщил, что с 1 апреля сделка перестанет существовать, и никаких обязательств у её участников больше не будет. Он также рассказал РИА Новости, что кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве, и бывшие партнеры по сделке будут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день», — сказал Федун газете The Bell.

Он объяснил, что такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от $60 за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно $40 за баррель при объеме российского экспорта в пять миллионов баррелей в день.
Федун не стал комментировать газете причины, по которым Россия могла пойти на разрыв сделки с ОПЕК, и перспективы в будущем отыграть это решение назад, сказав лишь, что он пока находится «в легком шоке».

Он также подтвердил, что российские компании говорили о намерении наращивать добычу. Но ее рост на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь, считает Федун.

Официальная позиция России по реакции ОПЕК+ на коронавирус не обнародовалась. Вместе с тем в понедельник вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун высказал, как он выразился, экспертную оценку, что страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу нефти на 0,6-1 миллиона баррелей в сутки или даже больше, из которых Россия может взять на себя сокращение в объеме 200-300 тысяч баррелей в день.

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