Веселящий газ и пакеты на голове: нашли мертвыми Станислава Богдановича и Александру Вернигору в Москве

26-летний Станислав Богданович и 18-летняя Александра Вернигора отравились веселящим газом

В квартире на западе Москвы обнаружили тела двух молодых украинских шахматистов. Предварительная причина смерти — отравление «веселящим газом». Это далеко не первый подобный случай. Несмотря ни на что, вещество, которое не просто дает молниеносно опьяняющий эффект, но легко может и убить, пользуется у молодежи большой популярностью. Можно ли запретить опасное увлечение — в материале РИА Новости.

«Дома всегда тишина»

26-летнего Станислава Богдановича и 18-летнюю Александру Вернигору нашли в квартире дома на Кастанаевской улице. На головах были полиэтиленовые пакеты. А рядом с кроватью стоял баллон с «веселящим газом». Краткое пояснение: это закись азота, стремительно вызывающая опьянение. Используется в медицине в качестве средства анестезии.



Сейчас идет расследование, все обстоятельства случившегося установят позже. Однако предварительная версия: молодые люди погибли, отравившись «веселящим газом».

По информации СМИ, Александра со Станиславом на Кастанаевской прожили всего месяц. Владелец квартиры сообщил, что сдал ее в аренду своему приятелю и его спутнице. Как выяснилось, эта женщина была матерью Александры.

Соседи характеризуют девушку как тихую и спокойную: «На вид приличная, училась в МГУ».

Шахматисты

Александра Вернигора в прошлом году переехала в Москву и поступила на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. «С успеваемостью проблем у нее не было. Учеба ей нравилась. Не могу сказать, что мы часто общались. Ребята из ее группы отмечали несколько странное поведение. Сама она, как мне казалось, была очень замкнутой», — рассказал РИА Новости однокурсник девушки.

Собеседник, правда, добавил, что о шахматной карьере Александры ничего не слышал. О хобби погибшей, впрочем, не знали и другие знакомые. Все отмечали, что Александра неохотно распространялась о своей жизни.

Так или иначе, но Вернигора занимает 1861-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Девушка выступала за Украину. «Вообще, это любительский уровень. Первый разряд. Например, до кандидата в мастера спорта ей было далеко. У нее была очень слабая позиция», — объяснили агентству в Федерации шахмат России.

Что касается Станислава Богдановича, то он — серебряный призер первенства Европы среди юношей до 12 лет, чемпион Украины среди юношей до 18 лет, а также чемпион Одессы и Украины по быстрым шахматам. Победитель многих международных турниров. В своем кругу Станислав — гроссмейстер.

В конце февраля Богданович выступал на ежегодном шахматном фестивале в Москве. Случившееся с ним вызвало шок и недоумение у тех, с кем он ранее делил лидерские места.

«Мы виделись буквально неделю назад. Он играл в турнире «Б», взял первое и третье место. Я был в турнире «А», который считается повыше. Обычно Станислав в нем принимает участие. Он всегда там берет первые места, может, в этом году решил просто «уступить» другим, — рассказывает РИА Новости азербайджанский шахматист, международный гроссмейстер Рауф Мамедов. — Мне вообще сложно поверить в то, что произошло. До сих пор нахожусь в шоковом состоянии. Станислав — очень позитивный и оптимистичный. Сильный шахматист. Жду результатов расследования. Прямо не по себе».

Что делать

«Веселящий газ» давно пользуется популярностью, особенно у посетителей ночных заведений. Так, в прошлом году в Санкт-Петербурге водитель Мурад Касымов сбил на Невском проспекте пятерых пешеходов, два из которых погибли. Он находился под воздействием алкоголя и закиси азота. Вину признал. Не отрицал того, что надышался «шариками». Его осудили, но через полгода выпустили.

Проблему с «веселящим газом» пытаются решить на законодательном уровне. Еще в 2018 году зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко внесла на рассмотрение законопроект против пропаганды, свободной продажи и покупки «веселящего газа» как средства развлечения.

«В правительстве эту инициативу поддержали, но высказали ряд замечаний. Сейчас уже все на стадии согласования, — говорит она. — Полностью закись азота мы, конечно, запретить не сможем, это ударит по многим отраслям промышленности. В законопроекте мы акцентировали внимание на запрет распространения информации об употреблении «веселящего газа» в интернете, а также на его сбыт там». По словам собеседницы, пока в Сети полно объявлений о продаже закиси азота с ложной информацией о ее «благоприятном» эффекте.

Наталья добавляет: к сожалению, статистику пострадавших никто не ведет. «Сейчас ситуация такова: поскольку газ быстро выветривается, расследование не всегда приводит к объективным результатам, — продолжает парламентарий. — Если рядом нет баллончика, доказать, что причина смерти — «веселящий газ», не получится. Вспомним то ДТП в Санкт-Петербурге. Виновник признал, что надышался закисью азота. Но в протоколах это так и не зафиксировали — газ в крови, конечно же, не обнаружили».

Руководитель отдела токсикологии и психореабилитации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Виктор Шилов объяснил, чем опасен «веселящий газ»: «Передозировка приводит к остановке дыхательного центра, а затем к прекращению дыхания. Смерть наступает из-за того, что кислород не поступает в организм».

Врач добавляет: только анестезиологам известны безопасные дозы. «Если алгоритм нарушается, возможны самые трагические последствия. Первую помощь следует оказать незамедлительно — от искусственного дыхания до инкубации трахеи».

P. S. Вечером 6 марта украинские СМИ сообщили, что, согласно записи на скандально известном сайте «Миротворец», Станислав Богданович якобы был «ликвидирован». В базу «Миротворца» шахматист попал 3 марта как «участник пропагандистских антиукраинских акций России». Дело в том, что за день до этого Богданович играл в интернет-матче по шахматам между двумя странами, причем за российскую команду. Надо сказать, что, по предварительной версии следствия, следов насильственной смерти на телах Станислава и Александры не было. Впрочем, вопросов в этой истории еще очень много.

Видео Москва24