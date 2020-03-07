Возглавит ли Госсовет Путин, ответил он в Иваново

По мнению президента, попытка наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями приведет к двоевластию, а это губительно для России. Менять сроки президентства Путин не хочет ради стабильности.

Путин оценил возможность возглавить Госсовет на встрече с общественностью в Иваново

Президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново прокомментировал возможность возглавить Госсовет. По его мнению, попытка наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями приведет к тому, что в стране сложится ситуация двоевластия.

«Для России абсолютно губительная ситуация. Дело не в том, что я не хочу. Нет, мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего я не хочу делать», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что отказ от сильной президентской власти плохо скажется на ситуации в России, сообщает сайт Кремля.



«У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои большие в этой парламентской системе. Например, в Бельгии до сих пор год не могут сформировать правительство. Страна живет без правительства в силу разных причин: политических, этнических и так далее. А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно», — считает президент.

По его мнению, сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.

«Я чего опасаюсь, почему я не хочу менять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. <…> Сейчас действительно, может быть, важнее даже стабильность такая, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себя, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас закрепить», — сказал Путин.

Он ответил и на вопрос относительно его дальнейших планов в случае ухода с поста президента.

«Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уйти уже. Дело совершенно не в этом. Вы знаете, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто как работу, а как судьбу, поэтому я к этому так и отношусь», — сказал Путин.

По его словам, без поддержки людей вообще было бы невозможно работать и ничего невозможно было бы сделать.