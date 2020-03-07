Задержали 7-летнюю девочку при покупке пива в магазине «Пятерочка» в Бердске

В магазине «Пятерочка» в Микрорайоне Бердска вечером в пятницу произошел инцидент. На кассе задержали 7-летнюю девочку. Она пыталась купить пиво.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, пиво ребенку не продали. Работники торгового зала вызвали полицию. Стражи порядка выяснили, где живет девочка и с какой целью она покупала пенный напиток.
Не исключено, что за пивом малолетнюю послали родственники. Вряд ли она брала бутылку для себя. К выяснению всех обстоятельств произошедшего привлекут подразделение по делам несовершеннолетних городского отдела МВД, а также органы опеки Бердска. Предстоит установить, в какой обстановке и в какой семье проживает и воспитывается девочка.
Инцидент случился в десятом часу вечера 6 марта в одном из магазинов сети «Пятерочка», который расположен по адресу: ул. Черемушная, 4/1.
Подробности — в ближайшее время.