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Жестоко избил фельдшера «скорой» в защитном костюме вызвавший медиков к ребенку житель Москвы

17:29 07.03.2020 Фото: РЕН-ТВ
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Последствия нападения попали на видео. У медика сломан нос и сотрясение головного мозга. Звонившие в скорую помощь сообщили, что у ребенка сильный жар и подозрение на пневмонию. По правилам безопасности, при таком диагнозе медики должны надевать спецкостюмы.

Жестоко избил фельдшера скорой в защитном костюме вызвавший медиков к ребенку житель Москвы
Москвич избил прибывшего на вызов в спецкостюме фельдшера

Житель Москвы жестоко избил фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ребенку с пневмонией в специальном защитном костюме.

Инцидент произошел в Люблино 5 марта в квартире одного из домов на Ставропольской улице. Врачей вызвали туда, сообщив о том, что у ребенка сильный жар и подозрение на пневмонию. Согласно правилам безопасности, при подозрении подобного диагноза медики должны надевать защитные костюмы.

Отец ребенка, к которому прибыла бригада, разозлился на то, что врач и фельдшер были в спецкостюмах, и напал на них. В результате 26-летний фельдшер получил перелом носа. Также у него диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. Врач при конфликте не пострадала. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

В пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) Москвы подтвердили информацию о проверке, передают «Известия».

В Москве сейчас действует режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Горожанам посоветовали вызывать врача на дом при первых признаках ОРВИ, а работодателям — мерить температуру всех сотрудников. Тех, у кого она повышенная, отправят домой.

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