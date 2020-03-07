Хоть упейся: розовое вино вместо воды полилось из крана у жителей региона Эмилия-Романья Италии

Это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, находящейся в этом же районе. Вино из погребов просочилось в трубы через течь из-за более высокого давления по сравнению с водой.

Un fallo en el sistema de drenaje de una bodega de Settecani (Modena, Italia) provoca que fluya lambrusco por las tuberías de las casas del pueblo. Alabado sea el señor 🙌 🍷 pic.twitter.com/C9avB2gwYw — Ibon Perez (@ibonpereztv) March 6, 2020



У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино, пишет РИА Новости.

Это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, находящейся в этом же районе.

Вино из погребов просочилось в трубы через течь из-за более высокого давления по сравнению с водой.

Власти извинились за инцидент в фейсбуке и заверили жителей деревень, что утечка вина никак не навредит их здоровью.