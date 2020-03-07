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Хоть упейся: розовое вино вместо воды полилось из крана у жителей региона Эмилия-Романья Италии

18:49 07.03.2020 Фото: pixabay
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Это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, находящейся в этом же районе.
Вино из погребов просочилось в трубы через течь из-за более высокого давления по сравнению с водой.


У жителей одной из деревень итальянского региона Эмилия-Романья в домах из водопроводного крана вместо воды полилось игристое розовое вино, пишет РИА Новости.
Это произошло из-за технических неполадок на винодельне в Сетеккани, находящейся в этом же районе.
Вино из погребов просочилось в трубы через течь из-за более высокого давления по сравнению с водой.
Власти извинились за инцидент в фейсбуке и заверили жителей деревень, что утечка вина никак не навредит их здоровью.

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