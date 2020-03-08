Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Папа Паша с дочкой Сашей

Приглашаем наших читателей, у которых растут чудесные девочки и мальчики, участвовать в фотомарафоне «Ты мой сыночек, ты моя дочка», посвященном Дню защиты детей. Присылайте снимки детей на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой сынок» или «Моя дочка». Если у вас сын и дочь или даже больше, присылайте – групповой портрет. Подпишите имена и фамилию.

Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Мы опубликуем все снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» в мае 2020 года. Вы сможете удивить свое чадо, подарив ему газету. Так же мы разметим альбом «Ты мой сыночек, ты моя дочка» в группе «ВКонтакте».

Детей «принимаем» любого возраста. Но хотим предупредить, что присылая в нашу редакцию фотографию своего ребенка, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста ребенка.

Фото принимаем до 15 мая 2020 года.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2018.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2019.

Наш сынок, Спирин Ярослав

Наш сынок Нарзиев Тимур

Наши дочки Нарзиева Дильнара и Нарзиева Ангелина