5 способов для достижения заветного оргазма

Женщин, которые не получают оргазм во время секса намного больше, чем может показаться. Многие из них научились умело скрывать это, симулируя пик возбуждения перед партнером, чтобы не обидеть его. Но вместо того, чтобы упражняться в актерском искусстве, стоит задуматься о причинах отсутствия оргазма.

Интимной обстановке способствует темное время суток

Оргазм у женщин – это дело тонкое, иногда его довольно сложно поймать, а еще сложнее удержать. Но нет ничего невозможного, нужно лишь хорошо изучить свое тело и знать пару секретов своего организма. Из нашего материала вы узнаете, как помочь себе получить оргазм.

Как достичь оргазма: все в голове

Женщин, которые не получают оргазм во время секса намного больше, чем может показаться. Многие из них научились умело скрывать это, симулируя пик возбуждения перед партнером, чтобы не обидеть его. Но вместо того, чтобы упражняться в актерском искусстве, стоит задуматься о причинах отсутствия оргазма. Многие сексологи настаивают на том, что если женщина скована и зажата, это ее состояние стоит на пути к получению оргазма. Более того, причина может крыться в психологической травме, полученной ранее. Это может быть оскорбление мужчины в постели или детские травмы, которые переросли в масштабные комплексы. В спальне же вашу голову не должно занимать ничего, кроме желания получить максимальное удовольствие. В этом стоит активно упражняться, избавляясь от негативных мыслей.

Как достичь оргазма: практика мастурбацией

Как мы уже писали ранее, в мастурбации нет ничего постыдного, ведь процесс самоудовлетворения может быть отличной профилактикой заболеваний. А что уж говорить о снятии стресса – с этим многие согласятся без лишних доводов. Еще одним преимущество мастурбации является то, что вы можете подробно изучить свое тело, определить эрогенные зоны и использовать эти знания для получения оргазма. Лучше всего как можно скорее поделиться этой информацией со своим партнером, чтобы он не ограничивался поцелуями и ласками в одних и тех же местах.

Как достичь оргазма: клитор – хороший друг парня

Во время мастурбации женщины хорошо изучают клиторальный оргазм, при сексе с мужчиной надеются получить вагинальный оргазм. Но к чему эти условности, если можно задействовать «волшебную кнопку» в любое время интима. Поэтому смело стимулируйте клитор во время секса и не бойтесь просить об этом партнера.

Как достичь оргазма: переключиться на ранее время

Интимной обстановке способствует темное время суток, ведь в это время все кажется таким возбуждающим и сексуальным. Однако есть еще один период, когда однозначно стоит выделить время для секса. Дело в том, что в 8 до 10 утра возбуждаемость женщин и мужчин повышается на целых 25%, а это значит, что достичь оргазма в этот период будет намного легче. Так что попытайтесь встать немного раньше, чтобы успеть заняться сексом перед работой. И настроение на весь день после получения оргазма вам гарантировано.

Как достичь оргазма: дышите ровно

Во время получения сексуального удовольствия многие женщины имеют привычку задерживать дыхание, слегка задыхаясь от ласк своего партнера. Это вполне естественно, как и учащенное сердцебиение. Однако в дальнейшем стоит следить за тем, чтобы при интиме ваше дыхание не сбивалось – чем больше кислорода поступает в организм, тем ярче тактильные ощущения. А если хотите на выйти на новый уровень удовольствия и получения оргазма, то начните практиковать комплекс йоги для секса.

Источник: hochu.ua