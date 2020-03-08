Мой сын адекватный: не согласен с мнением учителей о простоявшем 100 минут сыне отец из школы №5 Бердска

После бесед мальчик стал лучше себя вести, получает хорошие оценки. Но родители ждали большей реакции от администрации на методы воспитания учителя.

Родители «буйного» мальчика опровергают обвинения учителей школы 5 Бердска в том, что их сын неуправляемый

Отец простоявшего 100 минут «буйного» мальчика на уроке русского языка Ирины Шабатько в школе №5 Бердска Алексей Васильевич отметил, что к его ребенку несправедливое отношение. После встречи с учителями, директором и родителями других учеников в классе немного изменилась обстановка. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, есть ли в школе №5 Бердска буллинг. Ребенок, по мнению родителей, был жестоко наказан.

В школе учителя и директор в свою очередь просят спасти от этого «буйного» мальчика его одноклассников. Они требуют соблюдения школьных правил — мальчик матерится и дерется. Вскоре после поднятой проблемы в школе №5 состоялась встреча директора, учителей школы и родителей других одноклассников мальчика. На ней выяснилось, что он в классе не один такой «буйный». В конце общения родителям предложили несколько вариантов выхода из ситуации. Также напомним, что вице-мэр Бердска Носов осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя русского языка, отметил, что школа — это не исправительная колония. При этом Носов подчеркнул, что учителя тоже надо беречь. Кроме воспитания он дает еще и знания.

— Сейчас ребенок хорошо учится, получает положительные оценки, нормально себя ведет. То, что о нем говорят, что он неадекватный — неправда, — отметил отец.

При этом Алексей напомнил, о том, что они с мамой мальчика так и не дождались реакции руководства школы администрации на отношение учителя.

— От администрации мы никаких звонков так и не дождались, — отметил он 6 марта.

Предыстория

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика, отец тоже рассказал. По его словам ребенка публично унизили. Как рассказывает отец, его сын столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его оговорили одноклассники, что он якобы обматерил учителя. Это родителям подтвердил классный руководитель. Они его очень сильно наругали, ребенок стоял на коленях и сложив руки молил — мама папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом и отчитали. А через день выяснилось — он действительно этого не делал, рассказал отец.

Алексей отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям. Родители готовы защищать своего ребенка до конца: «Какой бы он не был — он ребенок».

Ирина Шабатько рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Ирина Владимировна рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

Ситуация сегодня

Сама учитель Ирина Шабатько рассказала, что ситуация в классе сейчас под контролем. Она отметила, «буйный» мальчик начал исправляться. Напомним, накануне родители старших классов написали открытое письмо в поддержку Ирины Владимировны.

У каждого из участников конфликта сегодня своя позиция, как будут развиваться события дальше — читайте подробности в ближайшее время.