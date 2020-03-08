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Детские пособия с 3 до 7 лет: с 1 июля начнут платить по 5500 рублей пособие от Путина в Бердске, Новосибирске и России

13:35 08.03.2020 Фото: pixabay
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«Мы будем рассчитывать выплаты с 1 января текущего года, а сами заявления… с 1 июля можно будет подавать. Но всё равно: задним числом всё будет пересчитываться, выплаты будут начисляться с 1 января 2020 года», — сказал глава государства.

Детские пособия с 3 до 7 лет: с 1 июля начнут платить по 5500 рублей пособие от Путина в Бердске, Новосибирске и России
Процесс оформления выплат на детей 3-7 лет должен быть необременительным, отметил Президент РФ
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детские пособия с 3 до 7 лет: с 1 июля начнут платить по 5500 рублей пособие от Путина в Бердске, Новосибирске и России

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Процедура оформления заявления на новое ежемесячное пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет, которые будут приниматься с 1 июля, должна быть максимально необременительной, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Ивановской области.

«Мы будем рассчитывать выплаты с 1 января текущего года, а сами заявления… с 1 июля можно будет подавать. Но всё равно: задним числом всё будет пересчитываться, выплаты будут начисляться с 1 января 2020 года», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что процедура оформления не должна быть обременительной. «Вот сейчас как раз готовится указ президента, ваш покорный слуга должен будет его подписать в самое ближайшее время, и мы исходим из того, что эти все технические процедуры будут наименее обременительны», — пояснил Владимир Путин.

Ввести новое ежемесячное пособие на детей от трёх до семи лет Президент России Владимир Путин предложил в Послании Федеральному Собранию. Выплаты будут полагаться семьям, в которых уровень дохода не превышает одного прожиточного минимума на человека. Сумму такого пособия на первом этапе предложено установить в размере половины прожиточного минимума в регионе (в среднем это около 5500 рублей).

Источник: ПГ

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От редакции

Ждете 1 июля?

Аноним, 07 марта 2020 17:20
НВР:
Да
Аноним, 08 марта 2020 15:20
НВР:
Очень сильно
Аноним, 08 марта 2020 16:34
Вы очень сильно, коммунизма случайно не ждёте?

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