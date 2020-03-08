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Задержали 7-летнюю девочку при покупке пива в магазине «Пятерочка» в Бердске

14:08 08.03.2020 Фото: pxhere.com
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Бутылку ребенку не продали. Но вызвали полицию, которой сейчас предстоит выяснить, кому малолетняя покупала пенный напиток, в какой семье воспитывается.

Задержали 7 летнюю девочку при покупке пива в магазине «Пятерочка» в Бердске
Пиво не продали 7-летней девочке в бердском магазине

В магазине «Пятерочка» в Микрорайоне Бердска вечером в пятницу произошел инцидент. На кассе задержали 7-летнюю девочку. Она пыталась купить пиво.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, пиво ребенку не продали. Работники торгового зала вызвали полицию. Стражи порядка выяснили, где живет девочка и с какой целью она покупала пенный напиток.

Не исключено, что за пивом малолетнюю послали родственники. Вряд ли она брала бутылку для себя. К выяснению всех обстоятельств произошедшего привлекут подразделение по делам несовершеннолетних городского отдела МВД, а также органы опеки Бердска. Предстоит установить, в какой обстановке и в какой семье проживает и воспитывается девочка.

Инцидент случился в десятом часу вечера 6 марта в одном из магазинов сети «Пятерочка», который расположен по адресу: ул. Черемушная, 4/1.

Подробности — в ближайшее время.

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От редакции

Кому покупала пиво?

Аноним, 07 марта 2020 18:58
информация не достоверная девочек было 2
Михаил, 07 марта 2020 23:26
Родители заслали гонца...
Аноним, 07 марта 2020 23:44
Называя вещи своими именами - заказчик пива совсем не креативный тип и не хочет идти в «ногу со временем». Неправильный «компот» заказал ребёнку «накопытить», ну ничего, сейчас контролирующие объяснят за какой дурью можно ребёнка посылать и что употреблять после 22:00.
Аноним, 08 марта 2020 11:31
Шестилетняя покупает пиво после 21-00??? да ей уже пора спать ложится,а не гулять по улице. Родителями трудно назвать таких, этой малышки.
Аноним, 08 марта 2020 17:41
Предыдущие ораторы просто опасные люди. Сам факт
вопиющий, из ряда вон выходящий!Одно радует- не продали ребенку пиво и ууведомили полицию. Не все скурвились

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