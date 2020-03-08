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Откроют «Чифирную» со скидками для бывших зэков по годам тюремного заключения в Москве

10:40 08.03.2020 Фото: instagram.com/chifirnaya/
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В заведении клиентам предложат напиток, похожий на чифирь (его получают вывариванием высококонцентрированной заварки чая), а также «современное прочтение блюд, реализуемых в российских колониях». Рестораторы объявили о поиске бариста, который имеет судимость и опыт в варении чифиря.

Откроют Чифирную со скидками для бывших зэков по годам тюремного заключения в Москве
Предприниматели уже оформили заявление в Роспатент для регистрации бренда

Блогер Матвей Кипнис при поддержке ресторатора Кирилла Турова решил открыть «Чифирную», где будут предоставляться скидки для бывших зэков. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте планируемого заведения.

Чайная появится вблизи станции метро «Китай-город». Предприниматели уже оформили заявление в Роспатент для регистрации бренда. Согласно планам бизнесменов в заведении клиентам предложат напиток, похожий на чифирь (его получают вывариванием высококонцентрированной заварки чая), а также «современное прочтение блюд, реализуемых в российских колониях».

Рестораторы отмечают, что при предоставлении справки о судимости будет скидка, пропорциональная количеству лет, проведенных в тюрьме. К примеру, посетитель, отсидевший 15 лет в тюрьме, получит скидку в 15 процентов.

«Проект предлагает по-другому посмотреть на заключенных, которые отдали свой долг государству и хотят начать новую жизнь», — говорят бизнесмены. Подтверждая суть своей идеи, рестораторы объявили о поиске бариста, который имеет судимость и опыт в варении чифиря.

3 марта сообщалось, что на Рижском рынке в Москве к 8 Марта появился цветочный магазин под вывеской «Точно даст». При этом жители столицы подобный креатив владельцев торговой точки не оценили и посчитали ее название сексистским и оскорбительным, передает Мослента. «То есть получается, цветы только за секс, подарить просто так нельзя», — поделилась своим возмущением одна из пришедших на рынок горожанок.

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