Путин поручил отслеживать миграционные потоки в России с использованием геолокации

Путин хочет облегчить жизнь мигрантам

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации проработать создание единой государственной информационной платформы, обрабатывающей информацию об иностранцах и миграционных потоках в РФ. Соответствующие перечень поручений и предложения рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы размещены в субботу на сайте Кремля.

«При создании единой информационной платформы необходимо учитывать текущие и перспективные возможности существующих государственных информационных ресурсов (Государственная система миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность (система «МИР»), информационно-аналитическая система «Общероссийская база вакансий «Работа в России», единая биометрическая система, инфраструктура электронного правительства и др.), национального проекта «Цифровая экономика», — говорится в документе.

Кроме того, согласно материалам на сайте Кремля, нужно обеспечить координацию научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по развитию и модернизации платформы, обеспечить сохранение и возможность использования уже накопленных данных, согласование указанной работы с деятельностью по созданию цифрового профиля гражданина РФ.

Согласно предложениям рабочей группы, единая платформа должна регулярно собирать базовые статистические показатели, по запросу выдавать различные формы отчетности, уведомлять иностранцев о принятых по их заявлениям решениях, сроках действия их документов, анализировать миграционные потоки между субъектами РФ, а также использовать возможности персональной аналитики. Например, решать «правоохранительные задачи с использованием возможностей геолокации» и проводить «мониторинг сетевой активности».

Кроме того, платформа должна обеспечивать «перевод в электронную форму части документооборота при взаимодействии граждан и организаций как между собой (в частности, заключение трудовых договоров в электронной форме), так и с государственными органами», передает ТАСС.