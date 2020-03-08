Кадыров «отчитался» перед США о скакунах и бизнесе за рубежом

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
Лидер республики подтвердил, что у него никогда не было в России и за рубежом никакого бизнеса.
«Нет у меня счетов в иностранных банках», — добавил Кадыров.
По заверениям главы Чечни, вести бизнес ему некогда.
Кадыров рассказал, что ОАЭ инвестирует в социальные проекты в Чечне. Он привел в пример строительство международного университета в Грозном.
«Это все делается для народа, о правах которого якобы печется Госдеп», — объяснил Кадыров.
Кроме того, политик сообщил, что продал почти половину своих лошадей и отдал полученные от сделок средства детям. Все, что он имеет, он оставил семье, добавил Кадыров.