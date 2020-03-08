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Кадыров «отчитался» перед США о скакунах и бизнесе за рубежом

11:50 08.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Глава Чечни в ответ на слежку подтвердил, что у него никогда не было в России и за рубежом никакого бизнеса. Заниматься этим ему некогда.

Кадыров отчитался перед США о скакунах и бизнесе за рубежом
Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.

Лидер республики подтвердил, что у него никогда не было в России и за рубежом никакого бизнеса.

«Нет у меня счетов в иностранных банках», — добавил Кадыров.

По заверениям главы Чечни, вести бизнес ему некогда.

Кадыров рассказал, что ОАЭ инвестирует в социальные проекты в Чечне. Он привел в пример строительство международного университета в Грозном.

«Это все делается для народа, о правах которого якобы печется Госдеп», — объяснил Кадыров.

Кроме того, политик сообщил, что продал почти половину своих лошадей и отдал полученные от сделок средства детям. Все, что он имеет, он оставил семье, добавил Кадыров.

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