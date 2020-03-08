Прыгнуть с моста через Бердь на лед хотел 8 марта молодой человек в Бердске

Пока на место происшествия ехали экстренные службы, мужчина, видимо, передумал и убежал. О попытке прыгнуть на лед сообщили водители проезжающих автомобилей.

Падение на лед с моста через Бердский залив наверняка приведет к трагедии

С утра 8 марта бердским спасателям пришлось выезжать на выручку молодому человеку, который собирался прыгнуть с моста чрез Бердь.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», около 10.30 в воскресенье в Бердский поисково-спасательный поступило сообщение: на мосту стоит человек, судя по всему, намеревающийся прыгнуть вниз. Позвонили водители проезжающих мимо автомобилей.

Спасатели немедленно выехали на место происшествия, оповестив о происшествии городской отдел МВД. Полицейские тоже выдвинулись на мост. Но представитель экстренных служб по прибытии никого не обнаружили.

— Мы выезжали. Но никого не нашли — он убежал. На подобные звонки мы обязаны реагировать. Это входит в наши функции, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный Бердского ПСО.

По его словам, субботу и воскресенье в Бердске никаких происшествия не зарегистрировано. Праздники в городе проходят спокойно.

Позже стало известно, что человека, похожего на того, кто собирался прыгать с моста задержали. Участковый уполномоченный полиции составит с ним разговор.