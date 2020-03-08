Спускался по простыням с 11-го этажа и погиб 27-летний житель Набережных Челнов

Полицейские установили, что молодой человек приехал в гости к другу. После застолья тот уснул. А гость, не найдя ключей от квартиры, решил покинуть жилище через окно. Но сорвался и получил смертельные травмы.

Полиция разбирается в происшествии

Несчастный случай произошел 6 марта в центре Набережных Челнов. Около 13 часов полицейских к 16-этажному дому 11/14 вызвали очевидцы. Там на земле лежал мужчина без признаков жизни. Установлено, что он упал, пытаясь спуститься на простынях с 11-го этажа.

Как выяснили «Челнинские известия», погибший мужчина — 27-летний житель Мензелинского района. Он приехал в гости к другу, они вместе распивали алкоголь. После этого хозяин квартиры уснул, а гость, не найдя ключей от входной двери, решил выйти на улицу через балкон и попытался спуститься по простыням с 11- этажа. Удержаться не смог, сорвался и скончался от травм, несовместимых с жизнью. Приехавшие полицейские с трудом разбудили нетрезвого хозяина квартиры, который от них и узнал о произошедшей трагедии.