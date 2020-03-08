Отобрал с ножом 28 тыс. рублей в офисе микрокредитования пенсионер-рецидивист в Новосибирске

«Старика-разбойника» задержали полицейские по горячим следам. Теперь ему, имеющему судимость за разбой и грабеж, грозит до 10 лет лишения свободы.

Рецидивиста снова отдадут под суд

В Новосибирске по горячим следам раскрыт разбой, сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области.

Утром 7 марта в помещении офиса выдачи микрокредитов на улице Бориса Богаткова был совершен разбой. Угрожая работнику офиса ножом, нападавший похитил из кассы 28 тысяч рублей и скрылся с похищенным. Сообщение о преступлении поступило в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску установили, что к совершению преступления причастен 65-летний житель Ленинского района, ранее судимый за грабеж и разбой. Мужчина был задержан на улице Забалуева и доставлен в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По уголовному делу проводится расследование, фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Новосибирске.