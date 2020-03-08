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Сильный ветер с метелями и потепление ожидаются 8 марта в Бердске

13:00 08.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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На дорогах гололедица, снежные заносы. Минусовая температура продержится в Бердске до 13 марта. В этот день синоптики обещают дождь и повышение столбика термометра выше нуля.

Сильный ветер с метелями и потепление ожидаются 8 марта в Бердске
Обычно на 8 Марта в Бердске по-зимнему холодно

Несмотря на ветреную погоду, управление МЧС по Новосибирской области не прогнозирует на 8 марта опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлений.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в регионе в предстоящие сутки ожидается облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, метели, ночью по юго-востоку местами небольшой снег, днем местами отложение мокрого снега. При прояснениях изморозь. Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, местами порывы до 20 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 22 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15°C, при облачности -4, -9°C, по востоку до -22°C, днём -4, +1°C.

В Бердске в полдень воскресенья погода не очень комфортная — пронизывающий ветер и минус 7 градусов. Но к вечеру — после 16.00, как и обещал «Курьер. Среда. Бердск», потеплеет до 4 градусов мороза. Весь день синоптики обещают снег. Такая же ветреная и снежная погода с такой же температурой ожидается в Бердске и 9 марта. До 13 марта продержится минусовая температура, а затем станет по-весеннему тепло. Уже в пятницу столбик термометра поднимется выше нуля и пойдет дождь. Температура в Бердске упадет ниже нуля 17 марта.

На дорогах гололедица, снежные заносы. Но автомобильные дороги федерального значения находятся в проезжем состоянии, уточнили в спасательном ведомстве.

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