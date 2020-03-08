Провалились в колодец с водой 5-летние дети на замороженной стройке под Новосибирском

Пустырь в Оби давно беспокоит местных жителей. Мальчиков достали с 6-метровой глубины. Они замерзли и промокли. Сейчас пострадавшие дети находятся в больнице.

Под Новосибирском пятилетние дети провалились в колодец с водой

О происшествии сообщили 7 марта в сообществе «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». По данным очевидцев, два ребенка гуляли по законсервированной стройпрощадке МЖК в городе Обь и в какой-то момент упали в открытый колодец. Их обнаружила горожанка, проходившая мимо. Женщина позвала на помощь горожан. При помощи троса и веревки детей удалось поднять на поверхность. Пострадавшие сильно замерзли и промокли.

— Детей забрала скорая помощь, — рассказала паблику местная жительница Татьяна. – Они упали в колодец с шестиметровой высоты, как сказал спасатель. Хорошо, что их вытащили быстро, они были мокрые, там вода была холодная.

По словам Татьяны, котлованы на пустыре уже давно беспокоят местных жителей. Раньше их загораживали, но ограждения постоянно уносят неизвестные. По словам жителей Оби, вскоре после инцидента к колодцу приехали дорожники, которые установили на опасную конструкцию заглушку из бетона.

Сейчас мальчики находятся в больнице. По некоторым данным, дети гулял втроем — с ними был 11-летний мальчик, который и позвал на помощь.