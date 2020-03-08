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Работают продавцами и учителями россиянки. Это самые распространенные среди женщин профессии

13:30 08.03.2020 Фото: Pixabay
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Всего в России по состоянию на конец III квартала прошлого года работали 35,2 млн женщин.

Работают продавцами и учителями россиянки. Это самые распространенные среди женщин профессии
Названы самые распространённые профессии среди женщин в России

На основе данных Росстата за три квартала 2019 года RT составил рейтинг популярных направлений деятельности женщин в России.

Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%). На втором месте — специалисты в области образования (учителя, воспитатели и так далее). В этой сфере заняты 10,1% от общего числа работников женского пола.

Далее идут специалисты в сфере бизнеса и администрирования (9,7%), средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медперсонал (медсёстры) — 6,7%.

Всего в России по состоянию на конец III квартала прошлого года работали 35,2 млн женщин.

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