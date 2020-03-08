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Путин поздравил россиянок с 8 Марта

13:45 08.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент пообещал от имени всех мужчин стараться окружать женщин заботой не только в этот праздник, но и всегда. А женщинам он пожелал здоровья, любви и радости.

Путин поздравил россиянок с 8 Марта
Путин поздравил российских женщин с их праздником

Сегодня, 8 марта, на сайте Кремля опубликовано поздравление Владимира Путина с женским праздником.

«Дорогие женщины России! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём.

Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними, сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жён, дочерей, подруг, коллег. Сказать им о нашем восхищении и любви, уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире.

Вам каким-то непостижимым образом удаётся всё успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учёбе и при этом всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких.

И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, семье, своим будущим детям.

И конечно, особые слова признательности – всем женщинам, которые посвящают себя материнству, дарят миру новую, неповторимую жизнь. Воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь. Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд.

От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин. И мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так – всегда, а не только 8 марта.

Ещё раз поздравляю вас с праздником, поздравляю всех женщин России. Здоровья, любви и радости вам!», — поздравил президент.

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