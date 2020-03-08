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Обрушился карантинный отель в Китае. Из 50 вытащенных из-под обломков людей двое погибли

14:00 08.03.2020 Фото: ChinaDaily / Twitter
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Здание отеля обрушилось 7 марта. Отмечалось, что под завалами находятся 70 человек. Открытие отеля на 80 номеров состоялось в 2018 году. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-м он стал карантинным центром.

Обрушился карантинный отель в Китае. Из 50 вытащенных из под обломков людей двое погибли
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

«По словам местных властей, двое из 50 человек, вытащенных из-под обломков, мертвы, спасатели все еще ищут выживших», — говорится в сообщении.

Здание отеля обрушилось 7 марта. Отмечалось, что под завалами находятся 70 человек. При этом спасли 34 человека.

Открытие отеля на 80 номеров состоялось в 2018 году. Из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020-м он стал карантинным центром, передает РБК.

Вспышку коронавируса впервые выявили в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Впоследствии случаи заражения были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Австралии, Канаде, Германии, Франции, Испании, Италии, Великобритании, Франции, Швеции, России, Канаде, на Тайване, Филиппинах, в Сингапуре, Малайзии, Непале и ряде других стран.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая на 7 марта, в стране за сутки вследствие коронавируса умерли 27 человек. Согласно данным SCMP, во всем мире заражены более 104 тыс., выздоровели более 56 тыс. человек. Скончались 3570 человек.

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