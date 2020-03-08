Без единого промаха домчалась до бронзовой медали на зимней спартакиаде учащихся России биатлонистка из Бердска

Анна Прижимова в спринтерской гонке на 4,5 км блестяще отработала на огневых рубежах в Красноярске. Спортсменка учится в лицее №6 и тренируется в спортшколе «Восток» у Александра Хлеблородова.

Третье место у Анны Прижимовой из Бердска

В Красноярске завершилась Х зимняя Спартакиада учащихся России по биатлону. В соревнованиях участвовало 198 спортсменов, представляющих более 15 разных регионов России. В том числе биатлонисты из Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 марта, сообщила официальный представитель спортшколы «Восток» Ирина Пастухова.

По итогам соревнований в спринтерской гонке на дистанции 4,5 км среди девушек в возрасте 16-17 лет бердчанка Анна Прижимова стала призером. Спортсменка учится в лицей №6 и занимается в «Востоке» у тренера Александра Хлебородова.

-Анна не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и завоевала бронзовую медаль. Поздравляем Анну и ее личного тренера, — рассказала Ирина Пастухова.

Призер с тренером