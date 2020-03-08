08.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Без единого промаха домчалась до бронзовой медали на зимней спартакиаде учащихся России биатлонистка из Бердска

15:15 08.03.2020 Фото: Предоставлены Ириной Пастуховой
1 1

Анна Прижимова в спринтерской гонке на 4,5 км блестяще отработала на огневых рубежах в Красноярске. Спортсменка учится в лицее №6 и тренируется в спортшколе «Восток» у Александра Хлеблородова.

Без единого промаха домчалась до бронзовой медали на зимней спартакиаде учащихся России биатлонистка из Бердска
Третье место у Анны Прижимовой из Бердска

В Красноярске завершилась Х зимняя Спартакиада учащихся России по биатлону. В соревнованиях участвовало 198 спортсменов, представляющих более 15 разных регионов России. В том числе биатлонисты из Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 8 марта, сообщила официальный представитель спортшколы «Восток» Ирина Пастухова.

По итогам соревнований в спринтерской гонке на дистанции 4,5 км среди девушек в возрасте 16-17 лет бердчанка Анна Прижимова стала призером. Спортсменка учится в лицей №6 и занимается в «Востоке» у тренера Александра Хлебородова.

-Анна не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и завоевала бронзовую медаль. Поздравляем Анну и ее личного тренера, — рассказала Ирина Пастухова.

Без единого промаха домчалась до бронзовой медали на зимней спартакиаде учащихся России биатлонистка из Бердска

Призер с тренером

Без единого промаха домчалась до бронзовой медали на зимней спартакиаде учащихся России биатлонистка из Бердска

Анна Прижимова на дистанции

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Поздравляем

Аноним, 08 марта 2020 16:18

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСпроси о защите прав потребителей специалистов Роспотребнадзора в Бердске 10 марта
16:30 08-03-2020
Спроси о защите прав потребителей специалистов Роспотребнадзора в Бердске 10 марта
Попала на видео драка из-за туалетной бумаги в супермаркете трех жительниц Австралии
16:15 08-03-2020
Попала на видео драка из-за туалетной бумаги в супермаркете трех жительниц Австралии
Выехал на встречку и убил 6 человек водитель Renault Megane без прав в Коми
16:00 08-03-2020
Выехал на встречку и убил 6 человек водитель Renault Megane без прав в Коми
Бердск75 дней до Победы: твое письмо читаю раза три и больше, мне становиться радостно
15:50 08-03-2020
75 дней до Победы: твое письмо читаю раза три и больше, мне становиться радостно
За пьяную езду откажет в выдаче лицензии на оружие Росгвардия
15:45 08-03-2020
За пьяную езду откажет в выдаче лицензии на оружие Росгвардия
1,2 млрд рублей на выплаты медикам за диагностику рака выделило правительство РФ
15:30 08-03-2020
1,2 млрд рублей на выплаты медикам за диагностику рака выделило правительство РФ
БердскБез единого промаха домчалась до бронзовой медали на зимней спартакиаде учащихся России биатлонистка из Бердска 1
15:15 08-03-2020
Без единого промаха домчалась до бронзовой медали на зимней спартакиаде учащихся России биатлонистка из Бердска
Раскритиковал шоу "Голос" с блатными участниками Владимир Пресняков-старший
15:00 08-03-2020
Раскритиковал шоу
Трамп заразится? У участника конференции с президентом США обнаружили коронавирус
14:45 08-03-2020
Трамп заразится? У участника конференции с президентом США обнаружили коронавирус
БердскМой сын адекватный: не согласен с мнением учителей о простоявшем 100 минут сыне отец из школы №5 Бердска 3
14:30 08-03-2020
Мой сын адекватный: не согласен с мнением учителей о простоявшем 100 минут сыне отец из школы №5 Бердска