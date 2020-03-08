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Трамп заразится? У участника конференции с президентом США обнаружили коронавирус

14:45 08.03.2020 Фото: Википедии
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Кроме Трампа в форуме участвовал вице-президент Майк Пенс. Сообщается, что чиновники не контактировали с посетителем, у которого впоследствии выявили смертельно опасный вирус.

Трамп заразится? У участника конференции с президентом США обнаружили коронавирус
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

Коронавирус обнаружен у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, которую посещали президент Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс, говорится в сообщении организаторов, поступившем в воскресенье в РИА Новости.

«Посетитель не контактировал с президентом или вице-президентом и не посещал мероприятия в главном зале… Администрация Трампа в курсе ситуации, и мы продолжим регулярные контакты со всеми необходимыми государственными официальными лицами», — говорится в сообщении.

Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.

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