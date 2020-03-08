1,2 млрд рублей на выплаты медикам за диагностику рака выделило правительство РФ

Эти деньги должны стимулировать врачей выявлять онкологические заболевания во время диспансеризации и профосмотров. За каждыйслучай ранней диагностики рака доктор получит 1000 рублей.

Диспансеризация помогает выявить ряд заболеваний, в том числе и онкологию

Распоряжением правительства почти 1,16 миллиарда рублей распределено между регионами на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Проект распоряжения кабинет министров рассматривал на заседании в четверг.

В частности, 68,6 миллиона рублей направлено Москве, 38,3 — Московской области, 34,1 — Санкт-Петербургу. Более 30 миллионов также получат Краснодарский и Красноярский края.

За каждое вновь выявленное онкозаболевание врачи получат одну тысячу рублей. 500 рублей положено врачу, ответственному за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Остальное разделят между медработниками, назначившими диагностику, выполнившими ее и поставившими пациента на диспансерное наблюдение.