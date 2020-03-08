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1,2 млрд рублей на выплаты медикам за диагностику рака выделило правительство РФ

15:30 08.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Эти деньги должны стимулировать врачей выявлять онкологические заболевания во время диспансеризации и профосмотров. За каждыйслучай ранней диагностики рака доктор получит 1000 рублей.

1,2 млрд рублей на выплаты медикам за диагностику рака выделило правительство РФ
Диспансеризация помогает выявить ряд заболеваний, в том числе и онкологию
Сюжет: Онкология
1,2 млрд рублей на выплаты медикам за диагностику рака выделило правительство РФ

1,2 млрд рублей на выплаты медикам за диагностику рака выделило правительство РФПохмелье убивает раковые клеткиЕщё 237 новостей

Распоряжением правительства почти 1,16 миллиарда рублей распределено между регионами на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Проект распоряжения кабинет министров рассматривал на заседании в четверг.

В частности, 68,6 миллиона рублей направлено Москве, 38,3 — Московской области, 34,1 — Санкт-Петербургу. Более 30 миллионов также получат Краснодарский и Красноярский края.

За каждое вновь выявленное онкозаболевание врачи получат одну тысячу рублей. 500 рублей положено врачу, ответственному за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Остальное разделят между медработниками, назначившими диагностику, выполнившими ее и поставившими пациента на диспансерное наблюдение.

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