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За пьяную езду откажет в выдаче лицензии на оружие Росгвардия

15:45 08.03.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Также не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Послабления введут для военных пенсионеров.

За пьяную езду откажет в выдаче лицензии на оружие Росгвардия
В скором времени появятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия

Об ужесточении законодательства в части выдачи лицензий на оружие в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

По его словам, в скором времени появятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

«Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия», — рассказал генерал Золотов.

В то же время для бывших служивых напротив введут послабления. «Предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что человек, двадцать и более лет, прослуживший с оружием, этот навык не утратил», — отметил директор Росгвардии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лицензии на оружие и разрешения хотят заменить пластиковыми картами.

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