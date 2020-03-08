За пьяную езду откажет в выдаче лицензии на оружие Росгвардия

Также не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Послабления введут для военных пенсионеров.

В скором времени появятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия

Об ужесточении законодательства в части выдачи лицензий на оружие в эксклюзивном интервью «Российской газете» рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.

По его словам, в скором времени появятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

«Не будут выдавать лицензии гражданам, два или более раза осужденным за совершение преступления, гражданам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование, а также подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Для владельцев оружия вводится обязанность сообщать в органы Росгвардии о фактах утраты или хищения принадлежащего им оружия», — рассказал генерал Золотов.

В то же время для бывших служивых напротив введут послабления. «Предлагается освободить военных пенсионеров от прохождения периодической проверки знания правил безопасного обращения с оружием. Исходим из того, что человек, двадцать и более лет, прослуживший с оружием, этот навык не утратил», — отметил директор Росгвардии.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лицензии на оружие и разрешения хотят заменить пластиковыми картами.