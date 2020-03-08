Попала на видео драка из-за туалетной бумаги в супермаркете трех жительниц Австралии

На фоне паники из-за коронавируса австралийцы массово скупают туалетную бумагу, консервы и медикаменты. Некоторые торговые сети устанавливают для покупателей лимит в одну упаковку туалетной бумаги.

Три жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги

Три женщины устроили драку за упаковку туалетной бумаги в австралийском супермаркете на фоне распространения коронавируса, сообщает местный телеканал ABC News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в субботу в городе Чуллора недалеко от Сиднея в супермаркете Woolworths. Ссора женщин была запечатлена на видео, ролик набрал уже более 4 миллионов просмотров.

На кадрах видны две женщины, тележка которых полностью заполнена упаковками туалетной бумаги, третья женщина сочла это несправедливым и попыталась забрать у посетительниц одну упаковку бумаги. После этого между женщинами завязалась драка, на место происшествия была вызвана полиция.

Две из трех женщин были вынуждены явиться в полицию за участие в драке, суд по их делу назначен на конец апреля.

Телеканал отмечает, что на фоне паники из-за коронавируса жители страны массово скупают туалетную бумагу, консервы и медикаменты. Чтобы избежать подобных инцидентов другая крупная австралийская сеть супермаркетов Coles в воскресенье утром установила для покупателей лимит в одну упаковку туалетной бумаги.

Ранее газета Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя крупнейшей в стране сети розничной торговли Woolworth сообщила, что из-за массовых закупок австралийцами туалетной бумаги Woolworth ввели ограничение на продажи – не более четырех упаковок туалетной бумаги одному покупателю, в том числе и при покупках онлайн. Помимо Woolworth ограничения на продажу туалетной бумаги (также не более четырех упаковок в одни руки) ввели магазины сети Ritchies Supa IGA.

Ранее сообщалось о 42 подтвержденных случаях коронавируса в Австралии и гибели одного человека, передает РИА Новости.